大漁ONE Plus＋ 打造現代智慧宅

2018年09月01日 01:35 中國時報 黃繡鳳 文／

台中捷運綠線預計在2018年底試運轉，而擁有交通和綠意的「北屯捷運總站特區」，周邊土地與房市夯，銷售強強滾。

如大漁建設在「大漁ONE 」個案銷售奏捷後，乘勝追擊再推出「大漁ONE Plus+」新案。基地位於南興路、近敦富12街，規劃地上12層大樓。

三併單純33戶，戶戶角間三面採光，結合雲端科技，將網路、環保、淨水、節能導入社區公設及住家中，完美打造出現代智慧宅邸。對於個案銷售奏捷，大漁建設協理徐世朋認為，地段和產品規劃都是致勝關鍵。

以地段來看，「大漁ONE Plus＋」個案座落於捷運計畫特區核心點，步行可達南興、舊社公園，結合「綠空廊道」，把鐵道翻轉成鐵馬道的規劃，在都市中輕享萬坪綠海。

基地鄰近捷運綠線G0站、紅線高架鐵路頭家厝站，雙捷運黃金脈動，串連便利生活，食衣住行全方位，走路輕鬆玩遍大台中。生活機能部分，以松竹商圈、軍功商圈、潭子商圈、頭家厝商圈為主，學區為僑孝國小、北新國中，車程皆6-8分鐘內可達。

採購方面，可至北屯路上之全聯福利中心北屯二店、大買家北屯店、B&Q特力屋和HOLA等商場，還有一點利傳統黃昏市場、松竹早市和頭家厝市場等，成熟又便利的生活圈。徐世朋表示，除了地段優越外，住在「大漁ONE Plus＋」社區，回家就像渡假。

依傍在大坑山水間的社區，建築外觀立面以經典垂直柱列直上穹頂，搭配金屬格柵，細緻典雅大方，自然簡約的現代風格，展現出人文住居的極簡況味。

一樓空間綠樹濃蔭，沿街基座輔以石材搭配大尺度框景開窗，形塑立面深度，成就了豐富日照的完美介面。

「大漁ONE Plus＋」有別於多數建案，絕無虛坪浪費，以合身極簡風格彰顯居住品味，才能吸引自住客進駐。

(中國時報)