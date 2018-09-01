微笑城市 坐享一日生活圈

2018年09月01日 01:35 中國時報 黃繡鳳 文／

房市景氣回溫，優質個案紛紛傳出捷報，麗寶建設「微笑城市」新案，品牌、地段、產品規完善，吸引了中產菁英搶進，銷售紅不讓。

麗寶「微笑城市」個案以絕佳地利優勢、打造一座全新AI智能宅。由於規劃2~3房產品，總價只要518萬元起，首購族買得起，成為房市的寵兒。

台中科技走廊，從精密機械園區、台中工業區、中部科學園區逐年擴大發展、科技菁英人潮聚集，儼然成就中台灣藏金量最雄厚的聚落。

麗寶建設「微笑城市」新案基地座落於黃金科技走廊第一門戶，除了左右串聯台中工業區、中部科學園區，更是科技走廊唯一面對單元二，最貼近七期、八期貴族生活圈。

麗寶「微笑城市」新案除了擁有交通和生活商圈便利性外，更重要的是緊臨國內十大打卡景點-彩虹藝術公園，以及春社、保安公園、文山游泳池等，擁有藝術人文、自然綠地的稀有環境。

另外，就交通條件來看，麗寶「微笑城市」新案，基地位於城市交通軸心，緊鄰74號快速道路、一高、二高、高鐵，坐享台灣各大城市一日生活圈。在掌握絕版地段後，麗寶建設更是以推出地標建築之姿，擘劃最完善的產品。

其強調環境共生、共享的生活趨勢，未來在新社區中加入智能的驅動，讓日常生活中除了落實環保節能外，又能整合建築生活需求。

包括科技智能、環保綠能、安全效能、貼心機能、傳訊功能等，社區功能應有盡有。

麗寶「微笑城市」新案佔地廣達2000坪，規劃6棟AI智能宅。設計風格為堅持奢華時尚的高格調居家品質，並導入飯店式的管理、VIP休閒會館，二十項公設，全齡化規劃，美觀又實用。

麗寶「微笑城市」新案整體中庭景觀也很宜人。四面臨路的二千坪寶地，臨路退縮種滿雙排路樹，包括黃花風鈴木和櫻花林道，還有藝術雕塑等，讓花與樹陪著住戶一起書寫幸福的記憶。

住戶看見自然之美，享受樂活悠閒時光，讓長期處於高壓力工作的科技菁英，擁有在家即渡假的氛圍，幸福滿載。

(中國時報)