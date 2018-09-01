富宇山河匯 緊鄰商圈出入便利

富宇建設精選正十期東山路、建和路雙面臨路角地，推出「富宇山河匯」新古典地標建築，銷售強強滾。圖／黃繡鳳

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中國時報
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富宇建設精選正十期東山路、建和路雙面臨路角地，推出「富宇山河匯」新古典地標建築，目前已吸引自住客搶進，銷售強強滾。

繼花園系列，以史詩級收官之勢，富宇建設今年乘勝追擊再推出十期「富宇山河匯」個案，掌握軍功、東山和北屯商圈，生活機能豐富。

此外，基地周邊還有軍功國小，東山完全中學，富植敦厚人文風采，以及情人橋、新都生態公園、大坑風景區、旱溪自行車道等。住戶可以在假日登山、跑步，騎自行車，讓生活與自然更親密。

其出入動線也很便利，南來北往交通四通八達。從基地2分鐘接軌74號快速道路，直達都會核心版圖。

還有近在咫尺的捷運綠線G3站，G4紅綠雙捷共構松竹站，連結文心路四段生活圈，輕鬆享受大眾捷運系統，接軌城市生活大未來。

取得這塊寶地後，富宇建設以擘劃地標建築的企圖心，錘鍊經典作品，使其臻工完美，滿足菁英家庭挑剔的品味。

1200坪壯闊基地，規劃地下四層、地上十五層大樓，建坪37-56坪，3~4房均質產品。飯店式管理貼心細緻，單純又好住。

富宇建設邀請七期豪宅團隊，打造正十期地標建築。典雅的崗石基座、歐風長廊、藝術深窗，用品味淬鍊永恆。

公設美觀又實用，如輝煌氣派的大廳、雍容自若的交誼廳，典雅的閱覽室、時尚科技的電影院等，讓住戶體驗到豪宅等級的極致生活。

對富宇建設而言，建築的品質是責任和基礎，蟬聯多年「台灣誠信建商」殊榮，持續獲得建築金質與金獅獎項成就肯定，縝密規劃團隊、多層次品管，擘造精工建築。

富宇建設，自1997年起，挾帶了雄厚營建實力，跨界建築，以居家安全、舒適為初心，堅持將最美好的生活經驗，傳遞給每一位富宇住戶。

期盼家，因為富宇更動人，全省各地建築超越20000戶業績，2018，富宇再次躍進，打造正十期新版圖。

(中國時報)

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