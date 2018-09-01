美啟動加徵陸2000億美元關稅 川普暗示 將陸列匯率操縱國

2018年09月01日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國與加拿大據傳有望達成新的自貿協議，而同時川普總統似乎決意全力對大陸出手了。據美媒報導，川普最快下周就會對2千億美元大陸產品加徵巨額關稅，不只如此，川普還在一場專訪中又指稱陸方操縱貨幣，暗示下一步可能把大陸列為「匯率操縱國」，使其面臨更多懲罰性關稅。

下周實施？尚無最終決定

美媒援引多位政府消息人士稱，川普計畫在下周四（9月6日）徵求公眾意見期結束後，隨即啟動對價值2千億美元（台幣約6兆1494億元）大陸輸美產品加徵25％關稅，受影響的貨品包括建屋材料、科技產品、半導體、服裝及單車。消息曝光後，導致市場疑慮升高。

也有消息人士指出，川普尚未作成最終決定，因為政府官員對如何促使北京改革仍存有意見分歧。

美陸兩大經濟體爆發貿易戰以來，已對雙方價值500億美元的產品互徵關稅。上周雙方官員為緩和緊張局勢磋商，結果未取得突破。

研擬公式 判定操縱貨幣

川普8月30日接受專訪時，再次指責陸方操縱貨幣。他稱，大陸透過讓人民幣貶值，因應近期經濟成長放緩，這種做法並不好，非公平競爭之道。川普還放話說，其政府內部正積極研究，如何透過一套「公式」（formula）來確定各國是否在操縱貨幣。

川普顯然在暗示，下一步可能把大陸列為「匯率操縱國」。上一次美國將某一國家列為「匯率操縱國」已是1994年，對象恰恰就是大陸。如果再被貼這個標籤，大陸可能遭受嚴厲的貿易制裁，包括面臨更多懲罰性關稅。

痛斥WTO 揚言退出體系

美媒指出，川普政府的對陸貿易鷹派，美國貿易代表萊海澤和白宮國家貿易委員會主席納瓦洛，目前在內部角力占了上風。萊海澤在商定與墨西哥的貿易協議後，川普也有可能把對陸談判交給以作風強悍著稱的他。

據傳，美國與加拿大有望於8月31日敲定新版自貿協議。正在美國進行談判的加拿大外長方慧蘭，與川普都對達成協議表示樂觀。如果繼美墨之後美加也談妥，美加墨3國將重啟《北美自由貿易協定》（NAFTA）。

此外，川普8月30日在專訪中又痛批世界貿易組織（WTO），稱當初創立WTO的協議是「史上最糟糕的貿易協議」，並揚言說，如果WTO不進行整頓，不對美國好一些，他可能退出這一全球最重要的多邊貿易體系。

(中國時報)