提醒台青七不講 陸委會遭疑戒急用忍

2018年09月01日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

大陸磁吸台青效應浮現，陸委會特別在官網設立「台生赴陸求學專區」，提醒學子赴陸求學發展等風險資訊。其中指出大陸課堂上有所謂「七不講」的潛規則，在陸亦不能使用臉書、google等網路資源。台生在陸創業成功微乎其微，「能有1%已很好了」。而預計本月底陸委會還將於海基會上架「青年關懷專線」，動態提供欲西進發展的台青諮詢服務。但相關作法遭外界質疑是否為政府開始「戒急用忍」政策。

「絕對沒有戒急用忍」！陸委會副主委邱垂正昨表示，陸委會是本於職責服務台灣青年，因兩岸在社會、體制等各方面都有諸多不同，成立「台生赴陸求學專區」是為讓台生有風險意識，趨吉避凶，保障自身權益。

該專區於6月底就上架，主旨為「台灣青年學生赴陸發展應做好的功課：風險評估」，如以台灣課堂上可自由討論、發言的絕對學術自由，對比大陸校園中存有限制，例如「七不講」潛規則；並特別註明內容為，「普世價值不要講、新聞自由不要講、公民社會不要講、公民權利不要講、中國共產黨的歷史錯誤不要講、權貴資產階級不要講、司法獨立不要講。」

此外，網站中還列舉八大項問與答。包括台生習慣新鮮自由的空氣，但赴陸可能碰到一些政治上的禁忌，例如大陸去年發布台灣學生獎學金管理辦法，首條申請條件即為「認同一個中國，擁護祖國統一」；若獲獎學生有反對「一中」言行，校方將取消其資格並向上級報告，強烈「提醒」台生赴陸須深思。

據了解，陸委會近期已發函教育部與各大學稱，網站有台生赴陸求學專區，可提醒有意赴陸學生能參照相關風險。幾個月前，曾有對岸官員帶著青創「孵化器」進入我校園宣傳，當時陸委會就在多場會議中強烈希望教育部作好控管。

(中國時報)