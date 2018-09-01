阿根廷披索狂瀉 印尼盾也寫歷史新低

友善列印
中國時報
／綜合報導

從土耳其、委內瑞拉再到阿根廷，經濟崩盤、貨幣狂瀉的劇碼接踵登場，新興國家金融危機升溫的恐慌持續蔓延，新興市場貨幣籠罩沉重賣壓，阿根廷披索再度探底，迫使央行一口氣把利率調高至60％，以挽救披索潰堤災難；而這股拋售潮也波及印尼盾，昨天摔落至1998年亞洲金融風暴以來的新低點。

深陷倒債危機的拉丁美洲第三大經濟體阿根廷，上月29日因通膨飆升、披索貶不停，意味以美元計價債務愈堆愈高，迫不得以請求國際貨幣基金組織提早發放紓困貸款，以免無力償還明年到期的249億美元巨債。阿國央行30日大規模升息15個百分點，把基準利率從45％調高到60％，並表示至少12月前不會再調利率。

不過此舉仍難救市場信心，披索兌美元盤中一度狂瀉20％，收盤貶10％，兌美元匯價逼近40披索大關，再寫歷史新低。光是8月，披索匯價已蒸發近3成。

美元近期因聯準會升息、以及美中貿易大戰而上揚，強勢美元也導致投資人對基本面薄弱的新興市場前景疑慮加深，基金經理人葛瑞爾指出，這些新興國家因本身經濟問題而遭投資人鎖定，貨幣幾乎不堪一擊。

除今年已貶4成的土耳其里拉，印度盧比和南非幣因市場擔心兩國無力償債，成被拋售對象。土耳其里拉兌美元昨貶4％，南非幣貶3％，印尼盾一度貶至14750盾兌1美元，寫下亞洲金融風暴以來新低，最後小貶0.4％。

(中國時報)

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