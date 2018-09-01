新南向國恐成下個重災區

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中國時報
／台北報導

台灣經濟研究院景氣預測中心孫明德形容，新興市場貨幣崩跌就像「打地鼠」遊戲般，一個緊接一個不間斷，他示警新南向國家，包括印度、菲律賓、馬來西亞等外債高的國家，都可能成為連鎖效應後的下個重災區。

今年以來新興市場風波不斷，從委內瑞拉、巴西、南非、土耳其，就像骨牌效應，現在又有阿根廷、印尼作亂。

孫明德說，縱觀出現重災區國家的共通點就是外債多，他點名，接下來要小心印度、菲律賓、馬來西亞等外債高的國家，他們都可能成為連鎖效應後的下個重災區。

第一金投信則認為，美元升值讓脆弱的新興市場貨幣不堪一擊，預估美國聯準會升息腳步不會停歇，9月升息幾乎勢在必行，將使這些開發中國家承受更大壓力。

印尼盾昨一度跌至14750盾兌1美元，不僅是自1997年亞洲金融風暴以來的最低點，累計今年共貶值7.8%；孫明德解釋，美元自今年第2季起強升，原本在新興市場的資金紛紛抽離、轉入美元，這些外債高、經濟體質弱的新興國家明顯不堪一擊，以印尼來說，現在連當地民眾都不信任自己國家的貨幣，這樣的恐慌氣氛正持續蔓延。

瑞銀亞太區首席投資總監陳敏蘭認為，預估大陸央行將允許人民幣進一步貶值，未來3、6及12個月的預測值為7.0，因此建議投資人今年底前對亞洲（日本除外）貨幣進行避險，美元的強勢將於12個月內，可看到反轉跡象。

(中國時報)

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