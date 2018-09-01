小綠逼宮深綠 泛藍陷內訌

2018年09月01日 01:35 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

被視為「藍中之藍」的北市大安、文山選區，國民黨企圖搶攻8席次，但面對退出國民黨的現任議員李慶元、王致雅脫黨參選及新黨競爭，泛藍陷入廝殺局面，一旦票源被擠壓，國民黨恐未能如願；民進黨雖採保守提名，由5名現任議員披掛上陣，不過大環境對民進黨不佳，還有小綠搶票，內外交迫選情吃緊。

國民黨恐掉1席次

大安、文山區應選13席議員，本屆國民黨拿下7席、民進黨5席，新黨取得1席，昨登記截止共有25人參選。國民黨在該選區議員總得票率均超過5成，提名8人有7人當選，民進黨雖僅33.73％，但仍當選5人。

國民黨提名8人中現任、新人各半，競選連任的現任議員有王欣儀、徐弘庭、歐陽龍和陳錦祥。新人部分，李柏毅是過世議員李新的兒子，形象、學經歷俱佳，耿葳則有連任5屆議員的厲耿桂芳加持，還有出身媒體的鍾沛君和前總統府副祕書長羅智強，個個實力堅強。

民進黨拚全員連任

不過，藍軍雖有優勢，但退黨的李慶元有一定的基層支持，新黨也提名議員陳彥伯爭取連任，加上脫黨參選的王致雅來勢洶洶。有議員私下憂心，一旦選票被瓜分擠壓，國民黨至少掉1席。

至於民進黨，年底在大安、文山選區保守提名5名現任議員，包括周柏雅、李慶鋒、阮昭雄、王閔生和簡舒培，考量近來民進黨整體氣勢不佳，將採聯合競選和配票，但加上社民黨參選人苗博雅從立委選舉即長期經營地方，以及時代力量搶票，選情相當緊繃，民進黨在內外交迫下，能否維持席次不少，難度不低。

(中國時報)