金城鎮長三足鼎立 競爭激烈

2018年09月01日 01:35 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門「兵家必爭之地」的一級戰區金城鎮長競爭激烈，目前是國民黨提名的李誠智與前副議長歐陽彥木、許燕輝三足鼎立的態勢，其他選將仍有努力空間。

旅台加入戰局

金湖鎮則以里長轉換跑道，獲縣長陳福海力挺的陳文顧最強，藍營提名的林長鴻曾2任鎮代，又有境內烈嶼鄉親的支持，也具一較長短的實力。

金寧鄉以有縣長陳福海與現任鄉長陳成勇相挺，由鄉代會主席轉戰的陳成泉最被看好，但他也面臨曾任鄉代會主席，有古寧頭基本盤的李正騰和捲土重來的楊忠俊強力挑戰，勝負尚未可知。

金沙鎮是藍營提名的王石堆和現任鎮代會副主席吳有家對決的局面，但在旅台張翰林也加入戰局後，是否帶來消漲變化，有待進一步觀察。

烈嶼鄉以由鄉代會主席轉戰的洪若珊最被看好，基層實力較尋求重作馮婦的前鄉長林金量更強，但在鄉代會副主席洪燕玉也加入角逐後，是否會投下變數，備受矚目。

綠保1席 備受關注

至於只有19席的縣議會，共有35人登記參選。其中第1選區（金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉）的7名現任議員可望連任，另有3名現任議員棄選或轉換跑道，以曾獲最高票當選的前議員石永城最被看好拿下一席，剩餘2席則是董森堡、蔡建偉、李養生和翁銘駿等人競爭。蔡建偉能否接下陳滄江的棒子，確保民進黨僅有的1席議員，更是受到關注。

第2選區（金湖鎮、金沙鎮）的7席，因為現任中有6人尋求連任，陳玉珍則轉手胞弟陳志龍接棒，競爭十分激烈。唯一女性參選人王秀玉，因婦女保障名額，已篤定當選。

第3選區（烈嶼鄉）則在現任議長洪麗萍「禮讓」未登記尋求連任後，出現現任鄉長洪成發與縣議員洪鴻斌同額競選局面，原本3搶2的選情一下單純化，讓選民普遍感到意外。

金門縣唯一民進黨籍議員陳滄江昨天表示，民進黨近來作為傷害金門鄉親感情，他宣布退出民進黨，同時不參選縣長，也不爭取議員連任；但是願意以無黨無派的身分，協助理念相同的候選人。

(中國時報)