桃園區22搶12 激烈大混戰

2018年09月01日 01:35 中國時報 蔡依珍 、呂筱蟬／桃園報導 、呂筱蟬／桃園報導

桃園市桃園區人口逾44萬人，議員席次也增加至12席，投入議員選戰達22人，各黨都不缺席，可謂參選爆炸，上演新人和老將對決。中壢區今年也增加至11席，共21人角逐，不過民進黨只提5席，是12選區中唯一未過半行政區。

藍綠各推7席參戰

國民兩黨各推出7席搶攻，國民黨派出黃婉如、陳美梅、詹江村、林政賢、萬美玲、李曉鐘和蘇家明共7名政壇老將，全是現任市議員，基層實力堅強，本屆「全壘打」7席全上。民進黨則提名現任議員李光達、黃景熙、邱素芬，再加碼增加4人，像是「全桃園最年輕里長」黃家齊越級競選、前立委黃宗源兒子黃永鎮、回鍋再戰的前市民代表李柏瑟等。綠黨羅岳峰、親民黨林國政等第三勢力也都不缺席、派出人馬角逐。

以無黨籍身分投入選戰，包括了前民政局長邱德順、美聲台長洪春健、前縣議員之子黃成峻、桃園俠女袁慧心、以及前桃園公益團結桃聯會理事長呂學培等，戰況激烈，堪稱桃園市的一級戰區。

無黨籍參選超過6人

中壢選區因人口增加，今年應選席次增加1席為11席，有21人角逐，國民黨提名6席，除現任者外，還有初選出線的前中壢代表會主席吳嘉和、前市民代表劉安祺。民進黨則是提名5席，除現任者外，還有新人張曉昀、前議員徐景文等。

無黨籍參選爆炸超過6人，包含無黨籍聯盟總召張運炳、媒體人謝美英等參選，另外綠黨王浩宇贏得年輕選民認同，實力也不仍小覷。

中壢區長期以來是兵家必爭之地，早年藍綠於中央級選戰時纏鬥激烈，至於地方級選舉，黨派色彩降低，代之以宗親、閩客的競逐，也因為如此，民進黨採保守策略，僅提名5人，是除原住民外，12個選區裡，唯一沒有提名過半的行政區。

(中國時報)