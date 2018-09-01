中市議員選戰 藍綠都喊過半

2018年09月01日 01:35 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右四）陪張清照（中）等人登記參選；手拿有國民黨黨徽的籃球籲請大家投「藍」，讓「藍天再現」！（陳世宗翻攝）

「決戰中台灣」是藍、綠9合1戰役的共識！登記參選第3屆市議員17個選區高達131人，不僅各路精銳盡出，各黨參選人分採組織戰，盼透過互相拉抬進軍市議會；國民黨志在議員過半，蟬連正、副議長寶座，民進黨力拚議會過半，藍天變綠地，無黨則扮演關鍵少數。

無黨籍 扮關鍵少數

第2屆台中市議會原63席議員，包括國民黨28席、民進黨27席、親民黨2席、無黨6席；其中民進黨市議員黃國書、張廖萬堅更上層樓轉任立委，部分因案停職及病故，目前僅剩59席。台中躍升台灣第2大城後，第3屆市議員席次增加2席，分別為第11及第17選區各增加1席，共65席。

登記角逐107年市議員選戰，除國、民兩黨老將新秀傾巢而出，還有首度投入選戰的時代力量、2018歐巴桑聯盟和青年陽光黨、信心希望聯盟、中華婦女黨、軍公教聯盟等，各路菁英出征；期望勇奪市議會入門票，為政黨插旗。

民進黨 要拚全壘打

市議員爭霸戰，藍、綠各志在幾席？國民黨市黨部主委陳明振說，國民黨力拚「市長拿回來、議員要過半」，市議員提名37席，除現任26席外，藍營有信心拿下32至34席過半席次；俟議員選戰塵埃落定，再評估正、副議長人選。

民進黨市黨部主委何明杰指出，該黨原提名37席，其中林巧蕎因個人因素未登記，36席朝全壘打目標邁進；除現任26席外，希望10餘位新人都能當選，以目前選情研判民進黨沒有落隊的隊友；黨部全力輔選，目標36位全上壘。

國民黨選戰採市長及市議員相互拉抬造勢，籲請選民投「藍」，讓席次過半，拿下正、副議長寶座；民進黨戰略以「市長連任、議員全上」為目標。如國、民兩黨席次均未過半，無黨及其他政黨當選人，將扮演關鍵少數，決定下屆正、副議長寶座由誰榮登。

(中國時報)