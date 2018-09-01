南市僧多粥少 民進黨拚完全執政

2018年09月01日 01:35 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

下屆台南市議會將選出57席議員，共有112人登記，人數大爆炸。其中，民進黨提名37人，展現拚過半爭取「完全執政」的企圖心。但因受到治水破功、中央執政不利等負面外部環境因素影響，加上部分選區因提名過多恐將同室操戈，達標難度並不低，也牽動議長選情。

本屆台南市議會扣除2名議員過世、2人辭職赴中央任職，現有的53名議員中，民進黨籍有23人、國民黨15人、台聯1人，其餘均為無黨籍。鑑於執政的民進黨尚未實質過半，因此下屆市議會選舉，民進黨採取高額提名策略，一口氣提名37人參選，希望能取得過半席次；至於國民黨也提名22人，與綠營拚場較勁味道十足。

採高額提名策略

現有議員中，除民進黨17人、國民黨12人、台聯1人及無黨籍11人合計41人爭取連任外，包括議長賴美惠等6名議員也都交棒第二代，林慶鎮則由妻子陳碧玉接棒；尤其，在已經「六連霸」的資深議員洪玉鳳、蔡淑惠、陳秋萍等老將尋求繼續連任，加上「政二代」鞏固地盤的前提下，新人的參選空間似乎不大。

此次民進黨在多個選區採高額提名策略，但因這些選區連任老將及「政二代」多，競爭十分激烈，恐怕會為了爭搶有限的票源，出現同室操戈的現象。其中，第一選區後壁、東山、白河、鹽水、新營、柳營應選6席民進黨提名4人；第二選區北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港應選5席民進黨提名3人；第九選區安平區、南區應選6席民進黨提名4人，這3個選區的黨內廝殺預估都將頗為嚴重。

部分選區恐內鬥

從外部環境來看，823暴雨台南水患嚴重，讓執政團隊治水政績一夕破功，再加上蔡英文總統中央執政不力，也將衝擊綠營議員的選情。一般預估，民進黨在南市議會拚過半席次，恐有一定難度，此舉也將牽動下屆議長的選情。

由於議長賴美惠確定交棒，除人緣頗佳、他黨較能接受的民進黨籍副議長郭信良「上位」機會不小外，資深議員邱莉莉、林宜謹也都獲得不少同志支持，具有一定的實力。

但因郭與立委陳亭妃屬同一陣營，在黨內市長初選又與獲提名的黃偉哲陣營撕破臉，一旦黃在大選勝出，加上綠營又掌握過半席次，郭信良想接議長的變數仍不小。

(中國時報)