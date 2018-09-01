康、許再交鋒 蔡昌達黃雀在後

2018年09月01日 01:35 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨籍前議長許崑源此次捲土重來，誓要奪回議長寶座。（林宏聰攝）

高市副議長蔡昌達這次也被基層力拱參選議長，但他至今態度低調，僅說要穩紮穩打把議員選好。（李義攝）

高市議長選舉未演先轟動，民進黨籍現任議長康裕成挾現任優勢，力抗捲土重來的國民黨前議長許崑源，藍綠上演保衛與復仇的對決戲碼；另外，綠營現任副議長蔡昌達也被點名可能角逐議長寶座，但他至今低調未表態，後續發展值得關注。

煙硝味濃 未演先轟動

高市議會66席中民進黨占36席、國民黨25席、台聯1席、親民黨1席、無黨籍3席；自直轄市階段、1998年前任議長陳田錨後，歷屆議長都沒能連任，被視為「高雄魔咒」，康裕成若能打破魔咒，意義非凡。

康裕成台大法律系畢業、中山大學政治學碩士，具律師資歷，高學歷形象佳，更是高雄市首位女議長，上任以來積極推動台日城市交流，今年7月更圓滿舉辦台日交流高峰會，300位日方議員來台創下大會紀錄，將她的聲勢推向高點。

對手許崑源則以地方人脈見長，人稱「奧援」的他重義氣，交朋友不分藍綠，年底議長選舉他誓要東山再起，藍營內部則評估大環境有利，若年底國民黨議員能增至30席左右，加上友好的3席無黨、親民黨，重返議長寶座機會很大。

基層力拱 蔡低調回應

面對議長爭奪戰，藍綠皆有不能輸的壓力，一有機會就相互叫板，日前議員配合款惹議，康裕成看似炮轟韓國瑜政治綁樁，卻劍指「這是許崑源的意思？」許崑源則回擊：「說得這麼偉大，到時就別用配合款」，尚未開戰已滿是煙硝味。

民進黨副議長蔡昌達動向也值得觀察，近年基層力拱他角逐議長，認為他已做2屆副議長，論資排輩並不輸人，他只以「先穩紮穩打選好議員」低調回應，但登記參選時與一邊一國連線共11位參選人一字排開，聲勢驚人。

(中國時報)