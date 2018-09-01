康、許再交鋒 蔡昌達黃雀在後

高市議長康裕成力拚連任，日前陪同菊系「六小福」議員登記，喊出「團結拚過半，高雄不能輸」。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導
國民黨籍前議長許崑源此次捲土重來，誓要奪回議長寶座。（林宏聰攝）
高市副議長蔡昌達這次也被基層力拱參選議長，但他至今態度低調，僅說要穩紮穩打把議員選好。（李義攝）

高市議長選舉未演先轟動，民進黨籍現任議長康裕成挾現任優勢，力抗捲土重來的國民黨前議長許崑源，藍綠上演保衛與復仇的對決戲碼；另外，綠營現任副議長蔡昌達也被點名可能角逐議長寶座，但他至今低調未表態，後續發展值得關注。

煙硝味濃 未演先轟動

高市議會66席中民進黨占36席、國民黨25席、台聯1席、親民黨1席、無黨籍3席；自直轄市階段、1998年前任議長陳田錨後，歷屆議長都沒能連任，被視為「高雄魔咒」，康裕成若能打破魔咒，意義非凡。

康裕成台大法律系畢業、中山大學政治學碩士，具律師資歷，高學歷形象佳，更是高雄市首位女議長，上任以來積極推動台日城市交流，今年7月更圓滿舉辦台日交流高峰會，300位日方議員來台創下大會紀錄，將她的聲勢推向高點。

對手許崑源則以地方人脈見長，人稱「奧援」的他重義氣，交朋友不分藍綠，年底議長選舉他誓要東山再起，藍營內部則評估大環境有利，若年底國民黨議員能增至30席左右，加上友好的3席無黨、親民黨，重返議長寶座機會很大。

基層力拱 蔡低調回應

面對議長爭奪戰，藍綠皆有不能輸的壓力，一有機會就相互叫板，日前議員配合款惹議，康裕成看似炮轟韓國瑜政治綁樁，卻劍指「這是許崑源的意思？」許崑源則回擊：「說得這麼偉大，到時就別用配合款」，尚未開戰已滿是煙硝味。

民進黨副議長蔡昌達動向也值得觀察，近年基層力拱他角逐議長，認為他已做2屆副議長，論資排輩並不輸人，他只以「先穩紮穩打選好議員」低調回應，但登記參選時與一邊一國連線共11位參選人一字排開，聲勢驚人。

(中國時報)

南市僧多粥少 民進黨拚完全執政 高嘉瑜一枝獨秀 戰友剉咧等

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。