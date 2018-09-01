高嘉瑜一枝獨秀 戰友剉咧等

民進黨市議員高嘉瑜為內湖南港區超強吸票機，人氣居高不下。（翻攝自高嘉瑜臉書）

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中國時報
／台北報導
國民黨前文傳會主委李明賢（左）登記參選台北市南港、內湖區議員。（翻攝自臉書）

內湖南港區有9席議員，本屆扣除黃珊珊，藍、綠議員各占4席，政黨分布平均。民進黨雖有「超強吸票機」高嘉瑜，但今年整體氣勢低迷，加上國民黨3老將、2新人來勢洶洶，親民黨「票后」黃珊珊實力穩固，又有時力、社民黨等小黨分票，若綠營配票策略無法奏效，高嘉瑜一枝獨秀，難保4席全上。

國民黨李彥秀轉任立委後，除老將吳世正、闕枚莎和陳義洲，還有李明賢、游淑慧兩名生力軍；民進黨則由高嘉瑜、李建昌、王孝維和江志銘續拚連任；另有新黨趙家蓉、社民黨陳又新、時力蕭新晟、基進黨蕭筱臻、樹黨吳曉東參戰，15人搶9席。

「超強吸票機」高嘉瑜本屆席捲3.4萬票，為北市得票最高議員，4年來她問政表現搶眼，儘管幾度身陷「友柯」風暴，人氣仍居高不下，連同黨戰友都自嘲是「3個小矮人」，深怕高衝高票，讓他們跌出安全名單。雖然高嘉瑜已同意要採聯合競選、配票戰略，不過，現在選民自主性強，加上高擁有大批死忠支持者，最後究竟有多少票配得成，仍是未知數。

民進黨戰略奏效與否，連帶牽動對手選情，國民黨歷年都是提5席、上4席，今年2名新人都非政壇素人，李明賢曾任文傳會主委，游淑慧是郝龍斌副主席辦公室發言人，兩人在政論節目身經百戰，知名度不輸現任，若綠營配票失靈，小黨參選人得票數又未衝破勝選門檻，藍營5席全上機率將大增。

至於隻身拚搏的黃珊珊，實力也不容小覷，本屆她橫掃2.8萬票，與高嘉瑜分居北市前兩高票。但3年前立委選戰，民進黨卻禮讓黃、不提名，讓有意參選的高心生不滿，如今兩人再度碰頭，雙姝對決也是一大看點。

(中國時報)

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