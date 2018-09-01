三鄉同額競選 莒光鄉2搶1 返鄉投票是關鍵

2018年09月01日 01:35 中國時報 葉書宏 ／連江報導 ／連江報導

連江縣經近40年戰地政務，島上多為深藍鐵票區，今年除了縣長、縣議員選舉外，尚有南竿、北竿、東引及莒光鄉等4鄉長選舉，其中3鄉長同額競選，僅有莒光鄉最為激烈，形成2搶1局面。地方人士分析，旅台馬祖人是否返鄉投票將是選戰關鍵。

連江縣長選舉今年除了現任縣長劉增應角逐連任，尚有樹黨蘇柏豪及曾代表民進黨參選立委的魏耀乾改以無黨籍參選，另外還有無黨籍朱秀珍，形成4搶1局面。有趣的是，僅劉增應為土生土長馬祖人，其餘3人均為台灣本島遷戶口至馬祖，形成外來3人挑戰本土縣長。

連江縣共分為南竿、北竿、東引及莒光鄉等4鄉，其中南竿鄉為政治經濟中心，縣政府所在地，今年共13人競爭9席縣議員。

南竿鄉現任鄉長陳振國上屆參選時，尚有林樹清和曹容華兩人角逐，陳振國為連江縣議會前議長陳振清胞弟，陳家在連江縣為大姓，每4個馬祖人就有一個姓陳，陳振國擁有胞兄的政治實力，加上近年來積極為鄉親們增取建設，獲得不少鄉親支持。

另外，北竿鄉現任鄉長陳如嵐上屆和吳金平對決，但吳已無意參選鄉長，改選縣議員，也是同額競選。東引鄉長楊雲成上屆擊敗對手林德建，今年因身體因素將不再角逐，林德建擔任連江航業董事長，僅有林登記參選，同樣是同額競選。

4鄉長選舉中莒光鄉最為激烈，現任鄉長謝春欗將爭取連任，另外還有鄉代會秘書陳順壽登記，形成2搶1局面。

(中國時報)