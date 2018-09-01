平鎮老將回鍋 龍潭新人輩出

桃園市議員楊家俍（右）挑戰連任，在廟口也向選民拜票。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

平鎮區市議員下屆選舉競爭異常激烈，除有老市長陳萬得回鍋挑戰，民進黨現任議員劉仁照的父親劉國榮辭世，對選情也有不小衝擊。龍潭區下屆議員更是新人輩出，除有本屆落選頭劉熒隆，魏廷朝之女魏筠形象清新，大有挑戰現任同黨議員張肇良實力。

地方人士不諱言指出，2區現任市議員都可能有人落馬。距離選舉還有3個月，這段時間的衝刺、努力，對於勝選與否相當關鍵。

平鎮區現任市議員包含謝彰文、黃敬平、劉仁照、楊家俍、舒翠玲、莊玉輝，其中謝彰文是議會老將，年底選舉將挑戰9連莊議員，用心認真也受不少人肯定。黃敬平則經常上政論節目，曝光度十足，也有不少選民喜歡看其節目。

劉仁照在2014年選舉是首次參選、勝選，選舉期間父親劉國榮在地方發揮影響力，對於當選功不可沒。雖然劉國榮在7月時過世，但劉仁照4年來在地方花不少心思經營，影響多大仍需觀察。楊家俍同樣也是新手議員，不過4年勤跑地方，深受選民肯定。

舒翠玲在議會犀利問政，獲得不少藍營支持者肯定。莊玉輝則是身兼平鎮區農會理事長，在有不少農民的平鎮區，基本盤也看好。不過前平鎮市長陳萬得表態參選，地方評估陳萬得記取上次落選教訓，也是被看好的人選。

龍潭區則有張肇良、徐玉樹挑戰連任，另名議員閻中傑則交棒給助理林昭賢競選，3人4年來在龍潭的耕耘，鄉親也點滴在心頭，但脫黨參選的劉熒隆是本屆落選頭，實力被看好。此外新人魏筠因形象清新，也有不少民眾喜愛。

(中國時報)

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