參選大爆炸 票倉決勝負

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市議員第一選區綠營提名2席，由於吳敏濟、施志昌分屬不同派系，究竟是力拚席次過半或瓜分票源，有待觀察；第二選區出現9人角逐5席；第四選區藍營採取保守策略，僅提名張瀞分及陳本添參選；第五選區10人搶6席，勢必激戰。

第一選區（大甲、大安及外埔），民進黨提名老將吳敏濟及立法院副院長蔡其昌子弟兵施志昌，兩人分屬不同派系。國民黨李榮鴻力拚5連霸，楊啟邦則代父披戰袍，可望穩住票倉；無黨籍前鄉代陳献宗也加入選戰，另無黨籍林素真放棄參選，形成5搶3局面。

第二選區（清水、沙鹿、梧棲），除現任國民黨籍張清照、顏莉敏、民進黨籍楊典忠、王立任及無黨籍尤碧鈴5人角逐連任，另有4名無黨籍加入戰局，包括前梧棲區長陳廷秀捲土重來，農會系統出身吳宜昌首度投入選戰，還有陳奇勲及洪麗華，形成9人搶5席，選情更撲朔迷離。

第四選區（豐原、后里）9人搶5席，綠營提名老將謝志忠、翁美春及龍系子弟兵劉厚承，力拚席次過半；藍營採取保守策略，僅提名張瀞分及陳本添參選。無黨有陳清龍尋求連任，上屆落選頭王朝坤捲土重來，前后里區長賴同一、前國大劉劍成的胞弟劉劍鋒皆登記參選。

第五選區（潭子、大雅、神岡）10人角逐6席，戰況激烈。現任蕭隆澤、張雅旻、張立傑、賴朝國、羅永珍、吳顯森都尋求連任，民進黨提名新人周永鴻、林義偉，具國民黨黃復興黨部背景的徐瑄灃，在黨內初選落敗後仍持續耕耘，最後脫黨參選，基層實力雄厚的大雅區員林里長蔣政要來勢洶洶。

(中國時報)

平鎮老將回鍋 龍潭新人輩出 第1、2、3選區初選現嫌隙 綠埋下…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。