參選大爆炸 票倉決勝負

2018年09月01日 01:35 中國時報 陳淑娥 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員第一選區綠營提名2席，由於吳敏濟、施志昌分屬不同派系，究竟是力拚席次過半或瓜分票源，有待觀察；第二選區出現9人角逐5席；第四選區藍營採取保守策略，僅提名張瀞分及陳本添參選；第五選區10人搶6席，勢必激戰。

第一選區（大甲、大安及外埔），民進黨提名老將吳敏濟及立法院副院長蔡其昌子弟兵施志昌，兩人分屬不同派系。國民黨李榮鴻力拚5連霸，楊啟邦則代父披戰袍，可望穩住票倉；無黨籍前鄉代陳献宗也加入選戰，另無黨籍林素真放棄參選，形成5搶3局面。

第二選區（清水、沙鹿、梧棲），除現任國民黨籍張清照、顏莉敏、民進黨籍楊典忠、王立任及無黨籍尤碧鈴5人角逐連任，另有4名無黨籍加入戰局，包括前梧棲區長陳廷秀捲土重來，農會系統出身吳宜昌首度投入選戰，還有陳奇勲及洪麗華，形成9人搶5席，選情更撲朔迷離。

第四選區（豐原、后里）9人搶5席，綠營提名老將謝志忠、翁美春及龍系子弟兵劉厚承，力拚席次過半；藍營採取保守策略，僅提名張瀞分及陳本添參選。無黨有陳清龍尋求連任，上屆落選頭王朝坤捲土重來，前后里區長賴同一、前國大劉劍成的胞弟劉劍鋒皆登記參選。

第五選區（潭子、大雅、神岡）10人角逐6席，戰況激烈。現任蕭隆澤、張雅旻、張立傑、賴朝國、羅永珍、吳顯森都尋求連任，民進黨提名新人周永鴻、林義偉，具國民黨黃復興黨部背景的徐瑄灃，在黨內初選落敗後仍持續耕耘，最後脫黨參選，基層實力雄厚的大雅區員林里長蔣政要來勢洶洶。

(中國時報)