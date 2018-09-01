第1、2、3選區初選現嫌隙 綠埋下不安種子

2018年09月01日 01:35 中國時報 莊曜聰 、 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

台南市議員參選登記完成，第一選區是10搶6，第二選區是10搶5，第三選區則是4搶3局面。其中，第1、第2選區競爭激烈，不管是藍綠或在野都是新人輩出；第3選區除陳秋宏接棒外，其他都是熟面孔。

民進黨在第一、第二選區的提名都曾出狀況，原先第一選區只要提名3席，但黨內有意參選的新人向中央抗議，最後仍維持4席提名，可是泛綠之間的矛盾已然形成，想要4席全上並不容易。

現任的蔡育輝、張世賢、賴惠員、趙昆原均挑戰連任，機會較大，剩下2席由6人分搶；一般看來，接棒議長賴美惠的李宗翰，以及擁有農委會副主委李退之票源的沈家鳳較占優勢，其他也有機會。

學甲、北門、將軍、佳里、七股、西港是第二選區，沿海地區向來是綠營的傳統票倉，但受施政不力等客觀因素影響，加上民進黨初選造成裂痕，選情迭生變數，甚至評估將會由原先的2席掉到1席，連現任議員蔡蘇秋金都有危機意識，努力拉票。

民進黨原本在二選區打算提名4席，後來卻減為3席，初選後老將侯澄財意外落馬，他轉而支持原為綠營樁腳的陳昆和以無黨籍參選，投下震撼彈，讓民進黨提名的陳俊安、王平川等2名新人更為艱困，檯面下搶票情形頗為嚴重；國民黨這次僅提名方一峰，希望能集中火力，拿下久違的席次。

第三選區由原先的麻豆、下營、六甲、官田，加上新併入的大內整編而成，維持3席應選名額，民進黨由現任市議員吳通龍與接棒自父親陳文賢的陳秋宏參選，國民黨則提名前縣議員尤榮智出馬，加上無黨籍的現任市議員郭秀珠，與上屆對戰組合差不多；上屆尤榮智僅輸陳文賢不到300票，這次捲土重來面對其子，能否整合藍營票源是關鍵。

(中國時報)