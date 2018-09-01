龜山八德新血參戰 增添變數

2018年09月01日 01:35 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

現任議員陳志謀選擇退位，由年僅27歲的女兒陳雅倫「代父出征」。（葉臻翻攝）

段樹文曾是十大槍擊要犯，浪子回頭獲得不少支持。（葉臻翻攝）

桃園市第2選區龜山區、第3選區八德區，今年加入不少新血，包括年僅27歲從國民黨脫黨參選的牛煦庭，和同樣27歲的民進黨籍陳雅倫將角逐龜山區議員席次，八德區則有選美皇后朱珍瑤、浪子回頭的段樹文，替選情增添變數。

龜山區選情新舊交雜，除現有民進黨籍議員林俐玲、國民黨籍議員林正峰，現任市議員李雲強今年5月因不滿國民黨桃園市黨部提名不公憤而退黨，以無黨籍身分登記參選，現任民進黨籍議員陳志謀則選擇退位，由年僅27歲的女兒陳雅倫「代父出征」。

國民黨籍龜山區陸光里長聶哲淵今年也投入選戰，陸光里是北桃園重要的藍營重鎮，開始向外擴張，實力不容小覷，年僅27歲的牛煦庭則是頂著倫敦政經學院國際政治經濟碩士學位光環的高材生，不少政見議題深入，與陳雅倫被視為龜山年輕勢力，對上曾任龜山鄉長的老將林正峰，選戰火力精彩可期。

八德區選情則是異軍突起，除了現任的國民黨籍市議員劉茂群、呂淑真，民進黨籍市議員蔡永芳、呂林小鳳，今年加入了無黨籍李國安、蘇世岳、張文瑜、段樹文，和國民黨籍朱珍瑤 、民進黨籍王淑惠，角逐八德區議員新席次。

從台北空降的選美皇后朱珍瑤，火力猛烈勤走基層，贏面看漲，曾是十大槍擊要犯的段樹文浪子回頭，支持聲浪四起，八德陸光四村主委李國安、前市民代表王淑惠則各擁地方支持人馬，對上擔任過9屆市議員的劉茂群，和基層實力雄厚的呂淑真、呂林小鳳、蔡永芳，火藥味十足。

(中國時報)