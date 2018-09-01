人口增加 新票源兵家必爭

2018年09月01日 01:35 中國時報 盧金足 、 張妍溱 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中市分屬西屯、南屯及北屯的第六、七、八選區，近年人口移入增加，議員爭取新票源面臨挑戰，老幹新枝拚實力比創意，爭取連任的參選人打出危機牌，新秀戰鬥力十足。

第六選區（西屯區）應選5席，本屆3藍2綠席次，國民黨籍現任議員黃馨慧、楊正中、張廖乃綸3席，民進黨籍現任議員陳淑華，另一席張廖萬堅轉換跑道轉進立院，由服務處主任林祈烽接棒，還有台中市長林佳龍力挺的黃淑芬，時代力量簡嘉佑，曾任立委洪慈庸競選總部辦公室主任、歐巴桑聯盟成員童葦翎等8人角逐，藍營不敢掉以輕心，大綠、小綠、社運也面臨票源分散。

第七選區（南屯區）應選4席，共7人登記，藍營有現任議員劉士州、朱暖英，綠營有現任市議員何文海及張耀中。參選新人有無黨籍阮啓平參選，時代力量有曾為藥師、飛輪有氧老師的吳佩芸，歐巴桑聯盟則有素人家庭主婦魏佩瑩參選，呈現7搶4，4名老將不敢大意，年輕選民投票率高，新人較有出線機會。

第八選區（北屯區）應選6席，包括1席婦女保障名額；國、民兩黨現任各占3席；國民黨提名3名現任市議員陳成添、沈佑蓮、賴順仁，加上空降新人黃健豪；民進黨是現任3名議員曾朝榮、謝明源、蔡雅玲爭取連任。

其他政黨有時代力量許皓甯、親民黨邱于珊和信心希望聯盟簡孟軒、無黨籍有苗豐隆、許維智、陳錡湋、蕭小芳、姜賢晟、歐巴桑聯盟楊欣怡，中華婦女黨陳習珍，新人、老將共17人投入選戰，參選大爆炸。

(中國時報)