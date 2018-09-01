第4、5、6選區政二代對決 王開玹周奕齊搶接棒

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中國時報
／台南報導

台南市議員第四、五、六選區各有看頭！第四選區有政二代對決；第五選區國、民兩黨共提6人搶5席；增加1席的第六選區新人輩出，局勢詭變。

台南市第四選區左鎮、玉井、楠西、南化區應選1席，目前有民進黨王開玹、無黨籍周奕齊、蔡祐昌和陳福慶共4人角逐，選情相當激烈。其中，王開玹為現任市議員王峻潭之子，王峻潭基層實力雄厚，兒子王開玹也學經歷俱佳，在地方深耕多年，選情頗看好。

周奕齊為前立委周五六和現任親民黨立委周陳秀霞的兒子，曾任台南市議會機要秘書，憑藉年輕衝勁和政見搶攻山區年輕選票，聲勢看漲。另外，蔡祐昌曾任台南市政府工商發展策進會策畫專委，陳福慶曾任南化鄉代表會主席，2人皆在地方具有人脈，不乏一搏機會。

台南市第五選區新化、新市、山上、善化、安定區應選5席，除民進黨4人，國民黨2人外，有3名新人參選。其中林志展、林志聰為現任民進黨議員，地方經營紮實，爭取連任難度不大；新化農會理事長李偉智為民進黨栽培新星，平日積極經營地方議題，選情也看好；陳碧玉為民進黨籍議員林慶鎮妻子，聲勢不差。

國民黨市議員李文俊在台南市合併後連任2屆市議員，再爭取連任較無懸念；黃俊勝為國民黨議員林全忠服務處主任；王清崎曾任安定鄉代，皆在地方耕耘多年，不乏選民支持。代表基進黨參選的王姬方年輕有衝勁，無黨籍高忠義勤跑基層，但都須加緊努力。

第六選區安南區屬綠營票倉，這次議員選舉又新增1席，5席變6席，新人輩出，民進黨提名4席郭清華、郭信良、王錦德與唐儀靜，寄望「全壘打」；國民黨保守提名2人李中岑、蔡旻峰，同樣勢在必得。

無黨籍另有現任議員林炳利與林緯、黃麗招；值得注意的是，上屆獲國民黨提名參選落敗的黃麗招，此次以無黨籍身分捲土重來，可能成為這區政黨席次的變數關鍵。

(中國時報)

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