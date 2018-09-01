老將全力拉票 海線兵家必爭

日前雨災，高雄市議員陸淑美到永安關心災情。（林瑞益翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市議員選舉第二、三、四選區藍綠議員席次變數較小，以第三選區大岡山區來說，鑑於2014年選舉民進黨高閔琳、翁瑞珠與陳政聞狂捲7萬2804票，老將陸淑美、方信淵不敢大意，拚盡全力，頻頻到海線拉票。

2014年大選，第三選區陸淑美與方信淵各拿17650、17808票，兩人的票數合計還不到綠營高閔琳等3人的一半。因此，今年就算是老將也不敢大意，勤跑海線，過去參選人都在此地區拉票，今年各參選人幾乎都把腦筋動到這一塊，海線成為兵家必爭之地。

國民黨共提名3人，另有宋立彬。宋雖然是新人，但打著鄉親牌，勤跑基層，期待在梓官多拉一些選票。民進黨議員翁瑞珠交棒給女兒黃秋女英；高閔琳、陳政聞都有穩定的支持者。整體而言，維持目前藍2綠3的議員席次可能性相當高。

至於第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮），應選3席，國民黨提名李亞築（議員李長生的女兒），並徵召曾經掛出布條「民進黨不倒、經濟不會好」的鄭東元。民進黨提名現任議員陳明澤、在地方深耕的黃明太。一般認為，將維持藍1綠2的局面。不過，在後段班鄭東元的急起直追下，陳、黃近來也都動了起來，不敢躺著選。

第四選區（左營、楠梓），應選8席，現任市議員國民黨4席、民進黨3席，以及無黨籍1席。國民黨提名5席，包含老將陳麗珍、李眉蓁、陳玫娟、新人李雅芬與國民黨中央委員孫健萍；民進黨提名4席，包含李柏毅、張豐藤、李雅慧、黃文志。孫健萍勤跑楠梓區後勁等地區，獲得不少支持。李雅芬打出幸福牌，盼爭取選民的認同。

(中國時報)

第4、5、6選區政二代對決 王開玹… 網紅、護樹大將、醫師 力抗兩黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。