老將全力拉票 海線兵家必爭

2018年09月01日 01:35 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議員選舉第二、三、四選區藍綠議員席次變數較小，以第三選區大岡山區來說，鑑於2014年選舉民進黨高閔琳、翁瑞珠與陳政聞狂捲7萬2804票，老將陸淑美、方信淵不敢大意，拚盡全力，頻頻到海線拉票。

2014年大選，第三選區陸淑美與方信淵各拿17650、17808票，兩人的票數合計還不到綠營高閔琳等3人的一半。因此，今年就算是老將也不敢大意，勤跑海線，過去參選人都在此地區拉票，今年各參選人幾乎都把腦筋動到這一塊，海線成為兵家必爭之地。

國民黨共提名3人，另有宋立彬。宋雖然是新人，但打著鄉親牌，勤跑基層，期待在梓官多拉一些選票。民進黨議員翁瑞珠交棒給女兒黃秋女英；高閔琳、陳政聞都有穩定的支持者。整體而言，維持目前藍2綠3的議員席次可能性相當高。

至於第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮），應選3席，國民黨提名李亞築（議員李長生的女兒），並徵召曾經掛出布條「民進黨不倒、經濟不會好」的鄭東元。民進黨提名現任議員陳明澤、在地方深耕的黃明太。一般認為，將維持藍1綠2的局面。不過，在後段班鄭東元的急起直追下，陳、黃近來也都動了起來，不敢躺著選。

第四選區（左營、楠梓），應選8席，現任市議員國民黨4席、民進黨3席，以及無黨籍1席。國民黨提名5席，包含老將陳麗珍、李眉蓁、陳玫娟、新人李雅芬與國民黨中央委員孫健萍；民進黨提名4席，包含李柏毅、張豐藤、李雅慧、黃文志。孫健萍勤跑楠梓區後勁等地區，獲得不少支持。李雅芬打出幸福牌，盼爭取選民的認同。

(中國時報)