大溪、復興區現任爭取連任

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中國時報
／桃園報導

大溪、復興區議員席次將從現有的3席，減少為2席，對地方是一大衝擊，現任市議員選戰謹慎布局，務必爭取連任。此外山地、平地原住民議員各增1席，比起往年增加不少挑戰者，眾人來勢洶洶，讓選戰競爭度破表。

大溪、復興區議員現任議員包含陳治文、李柏坊、楊朝偉，3人都要挑戰連任，此外民進黨還有曾任職桃園市府民政局祕書江慶人要參選，大溪區新峰里長葉建宜，也以無黨籍身分投入議員選戰。

其中李柏坊、楊朝偉同樣都是國民黨議員，本屆競爭更加激烈，日前楊朝偉、李柏坊為了「陳學聖看板秒換」的爭議，掀起茶壺風暴。地方人士也認為，距離選戰不到百日，這段期間的表現將為勝選提高不少勝率。

山地原住民部分，現任議員為陳瑛、蘇志強，可望在選戰中展現深耕地方的實力。但挑戰者包含復興區農會總幹事陳榮基、目前遭停權的立委簡東明兒子簡志偉、桃園市副總族群領袖林欽明、本屆選舉落選頭邱志成、同樣出身警界的林秋霖、蘇佐揚，個個都實力雄厚，連熟悉原民選舉生態的地方人士，都覺得今年選舉太難捉摸。

平地原住民則包含現任的楊進福、吳春芳、林志強也要尋求連任，不過包含本屆落選頭王仙蓮、前桃園市長鄭文燦祕書林偕文、前市府原住民族行政局員工林佑洵、立委廖國棟妻子陳姿伶，同樣聲勢不小，也積極布戰。

(中國時報)

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