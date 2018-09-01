僧多粥少 一級戰區很拚

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市議員選舉第九、十及十一選區，都出現僧多粥少、競爭激烈戰況，均堪稱一級戰區。第九及第十選區都是應選3席，多達7人登記參選；第十一選區則有11人搶攻5席，3個選區陷入激戰。

第九選區（北區）應選3席，多達7人登記參選，國民黨、民進黨各提名2人，民進黨有現任市議員范淞育、賴佳微2人再戰；國民黨則是現任市議員陳政顯及前議員陳天汶的女婿陳文政出戰；另有以信心希望聯盟登記參選的江秉彝。以無黨籍登記的有宣布退出民進黨參選的現任錦平里長游金隆，以及歐巴桑聯盟何語蓉，對老將、新秀都是嚴峻考驗。

第十選區（中區、西區）應選3席，有7人登記，參選爆滿，民進黨提名現任議員江肇國，以及黃國書服務處執行長黃守達2人，打出「二席全上」口號；國民黨提名現任議員張宏年的兒子張彥彤，以及公平里里長陳駿霖，自估「坐一望二」；時代力量則提名吉龍里里長李國禎，加入民代選戰。

還有曾任國民黨中常委的柯貞竹及律師吳光中以無黨籍身分登記，造勢動作頻頻，選情緊繃。

第十一選區（東、南區）因人口數成長，應選席次將由目前的4席增加1席，成為5席，有11人登記參選，僧多粥少。國民黨、民進黨各提名3人，民進黨提名現任市議員邱素貞、何敏誠、鄭功進；國民黨則提名現任市議員李中、前市議員賴頤年的女兒賴曉亭、現任南區工學里里長羅廷瑋。

此外，前市議員林佩樂、林佩涵的弟弟林學冠以無黨籍身份投入選戰，另有4人以無黨籍完成登記，競爭相當激烈。

(中國時報)

大溪、復興區現任爭取連任 第7、8、9選區陳秋萍爭7連任 新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。