第7、8、9選區陳秋萍爭7連任 新人恐陷苦戰

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中國時報
／台南報導

下屆台南市議員選舉第七、八、九等3個選區，合計將選出19名議員。但因有16名現任議員尋求連任，個個實力堅強，新人除在第7選區還有空間之外，其餘2選區將陷苦戰。

第七選區市議員15人爭搶7席，民進黨提名陳秋萍、林宜瑾、陳宗明、陳世霖，國民黨提名林燕祝、戴銘正、李鎮國，時代力量林易瑩、台聯楊中成、無黨林阳乙、林信全、馬杰睿、王泰富、張富森、鄭瑋玨，5現任對上10名新人，競爭十分激烈。

其中，陳秋萍、林宜瑾分別為力拚7連任與6連任的老鳥，加上尋求3連任的林燕祝基層服務實力不容小覷，現任的台聯楊中成、無黨林阳乙也各有死忠擁護者，5人出線機會濃厚。

不過，幾位新面孔也來勢洶洶，曾任民進黨市黨部執行長的王泰富脫黨參選，時力林易瑩訴求年輕選票靠攏，其他新人也卯勁跑攤、拜票爭取曝光，希望殺出重圍。

第八選區中西區、北區應選6席，民進黨提名邱莉莉、陳怡珍、沈震東與唐碧娥等4人，國民黨提名謝龍介、洪玉鳳與許至椿等3人，加上親民黨李錦泉，競爭激烈。

該區現任議員民進黨與國民黨各占3席，勢均力敵，但因藍綠均無基本盤優勢，民進黨想拚4席全上，恐有一定難度。

第九選區安平、南區應選6席，民進黨提名現任議員呂維胤、現任議員李文正之子李啟維、前南市議員周明德女兒周麗津及新人林士傑，企圖以老鳥帶新人的組合，力拚國民黨提名的現任議員蔡淑惠、林美燕、盧崑福，不容易討好。

且此區「五連霸」議員莊玉珠，雖因議長跑票案被民進黨開除黨籍，但因官司獲判無罪，且基層服務紮實，勢必排擠綠營選票，難保不會上演同室操戈戲碼。

(中國時報)

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