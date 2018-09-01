新人走基層、掛看板 打開知名度

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中國時報
／高雄報導

高雄巿議員第六選區旗鼓鹽參選爆炸，應選4席，共有超過10人以上登記，除了4位現任議員，民進黨李喬如、簡煥宗，國民黨陳美雅、蔡金晏，另獲得基進黨提名的洪正，近期也勤走基層，在選區逐漸打開知名度。

除了4位現任議員熟面孔，新人當中因為選舉看板、布條早早就掛在選區的蔡宜芳、周佳錚，因為都有位連任多屆的里長父親，因此選民對她們都不陌生，至於其他登記的參選人，也因為各自理念，投入這次大選。

本屆2014年巿議員選舉，旗鼓鹽選區共有8人參選，花媽子弟兵簡煥宗以1萬8000餘票拿下第1高票，陳美雅以1萬5000餘票搶下最後一席，競選連任失利的連立堅也獲得1萬4000餘票，外界普遍認為，要在旗鼓鹽占有一席之地，至少1萬5000票才有角逐實力。

第七選區三民區應選8席，若無意外，應該維持民進黨3席、國民黨4席、台聯1席。若論選票，泛綠軍大概可以拿到4成，泛藍軍接近6成。舊部落與新社區的選票攻防，值得觀察。

民進黨在三民區提名4席，包含議長康裕成、何權峰、鄭新助的孫女鄭孟洳、洪平朗。地方人士認為，民進黨在三民區是坐3望4，國民黨則是力保4席，共提名現任的黃柏霖、黃香菽、曾俊傑、童燕珍。台聯是現任議員黃淑美。

(中國時報)

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