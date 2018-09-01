蘆竹區7搶4 競爭猛烈

2018年09月01日 01:35 中國時報 甘嘉雯 、呂筱蟬／桃園報導 、呂筱蟬／桃園報導

發展快速的蘆竹區人口超過15萬人，約有6成是外來人口，要選出4席的蘆竹區有多達7人參選，包括民進黨籍縣任市議員許清順、郭麗華，無黨籍劉勝全3人尋求連任，國民黨籍陳麗莉不選，改由前市代表張桂綿參選。而區長褚春來恢復國民黨籍並獲得提名，前鄉民代表張永奇為親民黨推薦，歐巴桑聯盟的吳凱琳用無黨身分參選，形成7搶4局面，競爭相當激烈。

7位參選人以褚春來實力最為堅強，劉勝全也不遑多讓，各據山頭，民進黨籍現任2位議員本屆皆有1萬多張選票的實力，而張桂綿在國民黨提名下，可望接收陳麗莉資源，至於張永奇則為親民黨提名，歐巴桑聯盟吳凱琳來勢洶洶，結合社區及媽媽力量，爭取不一樣族群的支持。

第5選區大園區3搶2席，現任市議員民進黨游吾和、國民黨徐其萬實力堅強，曾任市民代表、現任大園區里長聯誼會總會長許朝童也登記參選，一步一腳印經營基層。

大園區向來是綠營票倉，游吾和耕耘基層踏實，藍營徐其萬也是突破重圍成為大園區第1屆市議員，今年仍小心謹慎面對選戰。

第12選區觀音區應選2席，有5人角逐，除現任民進黨吳宗憲、無黨籍歐炳辰外，民進黨還有郭蔡美英、國民黨有江承洲，無黨籍戴兆華也登記參選。觀音區多次選戰都由綠營候選人勝出，成為藍營艱困選區，戴兆華、江承洲2人登記初選，最後由江出現，但戴決定以無黨籍投入選戰。

(中國時報)