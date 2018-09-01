山城及原住民 戰況激烈膠著

2018年09月01日 01:35 中國時報 王文吉 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市第十四選區（石岡區、新社區、東勢區、和平區）應選2席，基本盤長期「藍大於綠」，都是藍綠各1席。民進黨的蔡成圭本屆拿下4成得票率，黨部評估空間不大，保守提名1席。蔡成圭仍一夫當關，固守新社票倉，對上鬧分裂的藍軍，選情相對穩定。

藍營因連任6屆的蘇慶雲交棒，東勢區福隆里長吳振嘉一度堅持參選，最後急流勇退，國民黨報准前議員冉齡軒、東勢區上新里長王綉滿參選，還有具黑派背景的賴裕銘脫黨登記，藍軍陷入分裂。冉齡軒是前縣議員，選戰經驗豐富。王綉滿的丈夫擔任東勢區農會總幹事，獲農會系統奧援。賴裕銘為前縣議員陳萬通服務處主任，出自國民黨黑派系統，市黨部驚訝他違紀參選，將以黨紀處理。

第十五、十六、十七選區分別是平地及山地原住民選區。國民黨分別提名黃仁、林榮進及林益陸3人角逐；民進黨原提名林巧蕎、邱孟玲2女將出征，林巧蕎因個人因素未登記，僅邱孟玲登記參選第十七選區，中市政壇新人的她，曾擔任政治工作，備受矚目。

第十五選區，國民黨提名的黃仁迎戰親民黨洪金福，和軍公教聯盟黨的江愛珍和無黨的溫建華，各擁支持群眾。第十六選區國民黨提名曾擔任和平鄉長、台中縣市議員的林榮進，迎戰無黨的黃永光，黃是博愛國小老師退休，14年前選過原台中縣山地原住民議員。

第十七選區5人角逐，檢察官退休、現任市議員朱元宏，面對國、民兩黨提名林益陸、邱孟玲和無黨的蔣正仁、柯靜志4位悍將，何人勝出？選前是關鍵！

(中國時報)