第10、11、12、13選區山地原民之爭 重演上屆對決戲碼

國民黨議員王家貞（前排右起）、洪玉鳳、蔡育輝、蔡淑惠、李中岑等5人完成登記後，分別手持「強棒出擊」、「全壘打」看板及球棒表演揮棒動作，希望全部順利連任。（洪榮志翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南市第十選區今年減1席，選情更加緊繃；十一選區則是新舊面孔參選，遭遇10搶6局面；十二選區平地原住民今年3搶1；十三選區的山地原住民2人競選，重現上屆對戰組合班底。

台南市第十選區東區應選5席，較上屆選舉少1席，選情更加緊繃。民進黨提名3人，國民黨提名2人，無黨籍現任議員曾順良兒子曾信凱上陣出征，選情添變數；台聯黨的陳昌輝與無黨籍黃榮裕已在地經營很久，還有基進黨陳宗霖與無黨籍陳正育躍躍欲試。

民進黨在現任議員陸美祈退出後，提名蔡筱薇以新人之姿出征，企圖在東區力保3席；國民黨以現任2名議員王家貞與曾培雅尋求連任，皆被看好，此區減少1席後，競爭更為激烈。

第十一選區民進黨提名郭鴻儀、鄭佳欣、劉正昌；國民黨徵召江國銘；無黨籍選將更高達6人，包括前台南縣議長吳健保之子吳禹寰、杜素吟、曾王雅雲、陳文清、翁語含、許又仁，10人爭搶5席，除了杜素吟、曾王雅雲、劉正昌尋求連任之外，其餘不乏回鍋再戰與首度參選的新舊面孔。

該選區範圍涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎，早年有民主聖地美譽，但近幾屆出線的市議員均以無黨籍居多，藍綠席次在南關線未能順利拓展，是國民兩黨亟待突破的選區。尤其，本屆先後有2位市議員任內過世，包括無黨籍張伯祿、陳特清，2席基本盤流向何處？備受關注。

第十一選區為平地原住民，現任議員蔡玉枝兒子穎艾達利以無黨籍身分參選，國民黨則推出阿美族新人簡德輝參選，民進黨也不願將此席拱手讓人，提名李美素競爭，形成3搶1。

第十三選區為山地原住民，仍由上屆老班底對決，無黨籍谷暮‧哈就尋求連任，國民黨仍以上屆落敗的伍宗康應戰，預計將有一場激戰。

(中國時報)

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