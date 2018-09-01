花媽勢力消退 藍搶攻鳳山多1席

2018年09月01日 01:35 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市議員鳳山第九選區應選8席，民進黨提名現任議員張漢忠、蘇炎城、陳慧文等老將外，還有新人林智鴻、劉世賢，另國民黨提名除現任議員劉德林、李雅靜外，也有新人鍾易仲、鄭安秝；但目前鳳山藍綠議員席次3：5，藍軍能否在花媽勢力消退下多拿1席，值得觀察。

鳳山區是高雄38個行政區中人口最多的區域，人口數達35.9萬多人，市府鳳山行政中心與市議會都在該區，國、民兩黨版圖一向分明，但無黨籍的楊見福實力不容小覷，不過他連2屆因樁腳行賄選民被判當選無效，讓本屆落選頭的蘇炎城遞補而重返議會，改寫藍綠議員比數。

這次國、民2黨提名的現任議員多半是資深老將被新人夾攻，但老將在選戰上仍很大優勢，新人林智鴻曾任菊市府新聞局主祕，非菊系、而是立委趙天麟系統備受關注。

南成里長劉世賢是鳳山在地立委許智傑力挺對象，最後衝刺恐令人難以想像；藍軍老將議員陳粹鑾雖因助理詐領差旅費被判刑，今年交棒女兒鄭安秝，也贏得初選獲黨提名，地方看好她接棒成功；另遞補議員的徐榮延已表態支持前立委鍾紹和的兒子、國民黨年輕參選人鍾易仲。

此外，議員第八選區前金、新興、苓雅區應選6席，現有席次藍綠各半，勢均力敵，且都是連任多屆經營基層紮實的老將，雖然今年藍綠都有新人表態參選，也獲得提名，但是否會對老將造成威脅，成為地方熱議話題，尤其國民黨前議長許崑源是能否阻斷綠營府會完全執政的指標性人物。

(中國時報)