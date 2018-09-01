楊梅10人爭4席 新屋三強鼎立

李家興以無黨籍續戰楊梅區市議員。（呂筱蟬翻攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

第9選區楊梅區今年有10人搶攻4席次，民進黨由老將交棒，現任議員張火爐不連任，交棒給小姨子、曾任市民代表的鄭淑方，立委陳賴素美則將交棒給姪子陳儀桓。國民黨初選，老將李家興意外落馬，向國民黨報備以無黨籍參選，這也讓初選過關的現任議員周玉琴及新人涂權吉覺得不公平，備感壓力。

楊梅區10人參選，較往年熱絡，國、民兩黨各提名2席，以無黨籍參選5人，除李家興外，包含里長聯誼會會長黃朱秀娥、前楊梅市長彭聖富、集義祠主委謝秀蓉及張鑑輝。另外親民黨也推出陳秀玲，讓選情更加激烈。

楊梅地區多半是在地客家人，重感情，對於經營已久的老將周玉琴、李家興有相對優勢，民進黨鄭淑方、陳儀桓接手張火爐及陳賴素美人脈，實力不容小覷。值得一提的是，埔心地區發展帶來大批的外來人口，各參選人如何爭取這龐大的外來選票，是努力的方向。

第11選區新屋區呈現三強鼎立，老將邱佳亮和新屋區長徐同治都以無黨籍參選，上次以300多票之差飲恨的民進黨陳睿生則捲土重來。邱佳亮因人頭詐領助理薪資案，遭桃園地院判處有期徒刑12年6個月、併科罰金120萬元、褫奪公權6年，邱佳亮不服提起上訴，以無黨籍參選，盼用不分黨派的選票證明選民對他的信任。新屋區以宗親為為大宗，在地最大姓徐，區長徐同治地方人脈雄厚，來勢洶洶爭取選民認同。

(中國時報)

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