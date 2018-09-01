老將拚新人 選情變數多

2018年09月01日 01:35 中國時報 林欣儀 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市第三選區（烏日、大肚、龍井）市議員選戰呈9搶5局面！國民黨提名現任吳瓊華、現任議長林士昌的兒子林孟令與重披戰袍的林汝洲；民進黨推出競選連任的陳世凱、現任議員劉淑蘭服務處執行長張家銨，老將、新人力拚，戰況激烈。

此外，曾代表民進黨參選立委的李順涼登記參選，將影響綠營選票流向；烏日區九德里長林國佑挑戰議員、積極搶票；前台中縣議員張正興改披青年陽光黨參選；醫師出身的賴怡以空汙議題加入選戰，實力皆不容小覷。

第十二選區（太平）應選4席，國民黨提名現任議員李麗華與賴義鍠；民進黨提名現任的議員張玉嬿，及林佳龍子弟兵蔡耀頡，前者是新潮流青壯派，後者挾有現任市長林佳龍力挺，實力皆可觀。

另無黨籍蔡春美投入選戰；成功里里長黃文生在太平農會奧援下完成登記，有來自農會系統支持；另名登參選的還有刑警出身的陳東林，他多次參選，在地方經營頗深，也具有基層實力。

第十三選區（大里、霧峰）呈10搶6局面！國民黨保守提名現任的林碧秀、蘇柏興，兩人基層實力雄厚，打著2席全上口號；民進黨除現任的李天生、張芬郁挑戰連任，新秀林德宇是立法院副院長蔡其昌前助理、曾競選議員失利的謝賢捲土重來，兩人皆來勢洶洶。

此外，擔任5屆議員、無黨籍的張滄沂深耕地方；親民黨段緯宇緊握眷村選票；霧峰區中正里長楊偉浚挑戰更上一層樓；歐巴桑聯盟薛安琪也加入戰局，都為此區選戰增添變數。

(中國時報)