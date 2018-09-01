扁子捲土重來 恐造成西瓜效應

扁子陳致中（中）強勢回歸政壇，力拚前鎮小港區市議員，令選情更詭譎多變。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

前鎮、小港選區堪稱一級戰區，參選人爆炸，正式登記者有17人，要角逐8席次。大綠小綠有7人，又以陳致中最為關鍵，一般認為恐造成「西瓜效應」，不少綠營參選人直呼「挫勒等」，再加上吳銘賜退民進黨，被台聯徵召，令選情詭譎多變。

2014年鎮港區藍、綠各占2、5席及1席無黨，民進黨拿下逾53％得票率、國民黨近30％。雖然綠營保守與上屆一樣提名5席，期待全壘打，但「內憂外患」夾擊，選情更添緊張氣息。

「大綠」有陳致中捲土重來，他曾以無黨籍參選，獲3萬2947票衝上該區第一高票，此次來勢洶洶，黨內初選時有請阿扁加持，挾著超高人氣，以民調首位脫穎而出，也令黨內其他參選人備感壓力，擔心票源過度集中陳身上，更盛傳有人私下想操作「配票」。

現任議員吳銘賜上屆為民進黨，但在初選失利，改披台聯戰袍，為選情投下震撼彈，而小綠基進黨陳信諭二度參選，是否因此分散綠營票源，值得觀察。藍軍則提名4人，曾麗燕、陳麗娜爭取連任，蔡武宏、朱挺玗力圖回歸政壇。

大寮、林園選區應選4席，除現任議員蔡昌達、李雨庭、王耀裕、黃天煌爭取連任之外，民進黨前議員韓賜村捲土重來，實力不容小覷，國民黨另推年輕女將邱于軒，力拚婦女保障名額，光是兩黨明爭暗鬥已爭得風風火火。

再加上大環境選民普遍厭惡政治惡鬥，這次無黨籍參選相當踴躍，包括曾代表國民黨選過議員的洪秀錦、余聖明，及民進黨初選未過的前立委徐志明之女徐佳瑩等人，個個自認有機會在藍綠夾殺中巧占一席之地。

(中國時報)

老將拚新人 選情變數多 都是強棒出擊 激戰可期

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。