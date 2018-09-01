扁子捲土重來 恐造成西瓜效應

2018年09月01日 01:35 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

前鎮、小港選區堪稱一級戰區，參選人爆炸，正式登記者有17人，要角逐8席次。大綠小綠有7人，又以陳致中最為關鍵，一般認為恐造成「西瓜效應」，不少綠營參選人直呼「挫勒等」，再加上吳銘賜退民進黨，被台聯徵召，令選情詭譎多變。

2014年鎮港區藍、綠各占2、5席及1席無黨，民進黨拿下逾53％得票率、國民黨近30％。雖然綠營保守與上屆一樣提名5席，期待全壘打，但「內憂外患」夾擊，選情更添緊張氣息。

「大綠」有陳致中捲土重來，他曾以無黨籍參選，獲3萬2947票衝上該區第一高票，此次來勢洶洶，黨內初選時有請阿扁加持，挾著超高人氣，以民調首位脫穎而出，也令黨內其他參選人備感壓力，擔心票源過度集中陳身上，更盛傳有人私下想操作「配票」。

現任議員吳銘賜上屆為民進黨，但在初選失利，改披台聯戰袍，為選情投下震撼彈，而小綠基進黨陳信諭二度參選，是否因此分散綠營票源，值得觀察。藍軍則提名4人，曾麗燕、陳麗娜爭取連任，蔡武宏、朱挺玗力圖回歸政壇。

大寮、林園選區應選4席，除現任議員蔡昌達、李雨庭、王耀裕、黃天煌爭取連任之外，民進黨前議員韓賜村捲土重來，實力不容小覷，國民黨另推年輕女將邱于軒，力拚婦女保障名額，光是兩黨明爭暗鬥已爭得風風火火。

再加上大環境選民普遍厭惡政治惡鬥，這次無黨籍參選相當踴躍，包括曾代表國民黨選過議員的洪秀錦、余聖明，及民進黨初選未過的前立委徐志明之女徐佳瑩等人，個個自認有機會在藍綠夾殺中巧占一席之地。

(中國時報)