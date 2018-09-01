都是強棒出擊 激戰可期

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中國時報
／高雄報導

高雄市第一選區及第五選區市議員選舉，此屆綠大於藍，因此這兩區民進黨策略採持盈保泰，希望還要更好，國民黨視這兩區為反攻區，另無黨籍也要搶佔空間，所以這兩區選情顯得格外撲朔迷離、被視為市議員角逐激烈的選區。

高市第一選區市議員應選三席，民進黨現任市議員為林富寶及鍾盛有，國民黨是劉馨正，年底選戰，劉馨正因涉及官司未獲黨提名，改提名前市議員林義迪，但劉馨正堅持清白，仍以無黨籍參選到底、反馬頭山自救會會長高淑慧也將以無黨籍參戰，另前美濃農會理事長朱信強將以無黨團結聯盟競選，使得這區選況特別激烈。

旗美區選民分成閩客兩大族群，民進黨的林富寶縣、市議員各連任2屆，歷屆搶佔多數選民，另鍾盛有主攻客家選票，但這次朱信強及劉馨正也搶攻客家票，首度參選的高淑慧可望獲得反馬頭山民眾支持，至於旗山出身的林義迪是國民黨唯一提名，所以他高呼國民黨大團結，希望搶下國民黨在旗美的這一席議員。

另第五選區市議員應選五席，現在藍綠比是四比一，雖然民進黨沈英章未競選連任，但民進黨仍提名四席，包括邱俊憲、林芳如、張勝富及江瑞鴻，國民黨採保守策略，採取未過半的保守提名，除徵召連任的許慧玉外，另又提名上次落選頭的吳利成。

除藍綠兩黨外，第五選區另有首度參選市議員的陳清茂、李俊德、楊玉仙、何堅心將以無黨籍競選，希望搶占一席，第一及第五選區每位候選人都是強棒，勢必帶來前所未有激烈角逐。

(中國時報)

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