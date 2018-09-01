劉曉玫PK徐榛蔚 剛柔對決

2018年09月01日 01:35 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣長選舉首度上演女力對決，國民黨立委徐榛蔚挾著「五星縣長」丈夫傅崐萁9連霸優勢，外界看好有望順勢接班，民進黨則推出問政風格強烈，經常炮打傅崐萁，有「議會戰神」之稱的劉曉玫力抗徐榛蔚，兩個女人的戰爭，讓選戰未演先轟動。

縣長夫人 關懷婦幼

花蓮政治版圖長期藍大於綠，民進黨過去一直未能插旗的艱困選區，「縣長夫人」徐榛蔚雖是政壇新手，但兩年來在國會認真問政為花蓮爭取建設，「徐立委」形象深植人心，這次代表國民黨出征又有丈夫傅崐萁光環加持，目標延續幸福城市政績。

徐榛蔚溫柔體貼「花蓮好媳婦」形象深植人心，加上多年來陪著傅崐萁勤走基層，足跡走遍全縣各地弱勢家庭及孤獨老人，尤其她對婦幼關懷極為細膩，柔軟身段讓大媽們讚譽有加。這次在丈夫陪同下登記參選，現場數百名支持者搖旗簇擁，聲勢浩大，展現強大能量。

問政犀利、勇於揭弊的劉曉玫，擁有5屆民代資歷，選戰經驗豐富，尤其在議會揭弊力抗縣長傅崐萁，獲得小英特別點名被掛上陣迎戰徐臻蔚。

揭弊女王 要拚經濟

劉曉玫說，她向來選擇一條難走的道路，對於花蓮有很多更好的想法，願意挺身而出，為花蓮再戰一場。

「我們一起勇敢改變！」劉曉玫宣布參選後，也努力深入原鄉與花蓮南區，豪爽的性格在豐年祭期間與原住民「搏感情」，她感慨花蓮經濟就業狀況每況愈下，造成年輕人離鄉背井、隔代教養日益惡化，有信心改變花蓮困境，讓下一代看見未來。

(中國時報)