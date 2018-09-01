三蘆小綠搶票 民進黨全壘打很拚

新北市議員應選66席、登記121人

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中國時報
／新北報導

前言：選戰開打！2018年底大選，新北市長、市議員、里長、烏來區長、區代表8月31日已登記截止，市長由國民黨侯友宜對上民進黨蘇貞昌；市議員共計有121人搶奪66席，其中第二選區應選席次增加一席，共計有24人搶奪11席，堪稱一級戰區；里長應選1032人，共有1851人登記；烏來區長4人、區民代表13人登記。選舉將在11月24日投票，可預見選情激烈。

2018九合一選舉登記截止，新北市議員第三選區（三重、蘆洲區）今年維持9席，藍綠營、時代力量、新黨及無黨籍共15位參選人角逐，選情格外激烈，尤其在中央執政的利空因素下，讓向來坐擁鐵票區贏面的綠營備感壓力。

綠小雞搶票 搭侯友宜

第三選區向來是綠營的鐵票區，今年登記6席中，就有李坤城、李倩萍、陳啟能、李余典、邱婷蔚等5位是現任議員，唯一新人是前台北縣議員林國雄之子林永鴻，日前公布提名陣容時，新北黨部曾樂觀透露6席全上的預測。

然而，綠營老將鄭金隆今年交棒給主播媳婦彭佳芸，改以無黨籍青年新人參選，雖是泛綠勢力，實則瓜分選票，加上執政黨包袱，甚至讓母雞帶小雞的效應出現搖擺，部分參選人既拱蘇貞昌也攀侯友宜交情，看得出選情壓力不小，小雞甘願藍綠金雞母通吃的特殊現象。

藍只提3席 小黨爭鳴

藍營部分今年共3席參選，除了現任議員蔡明堂爭取連任，上屆落選頭的前議員黃桂蘭也捲土重來，而老將陳幸進今年不選，改由青年新人、三重忠孝里長王威元披掛上陣，另一位黨員顏群晃從北市跨區掛無黨籍參選搶票，對藍營選情恐有一定影響。

其他參選人還有時代力量陳志明、新黨董俊良及無黨聯盟現任議員李翁月娥，在多方勢力角逐、藍綠各有隱憂的情況下，選區現任席次大洗牌不無可能。

第一選區 3老將拚3新秀

第一選區（淡水、八里、三芝、石門區）今年維持4席，藍綠營及無黨籍共6人參選，其中爭取連任的現任議員有綠營鄭宇恩、藍營鄭戴麗香及無黨聯盟蔡錦賢，新人則是藍營陳偉杰、綠營呂孫福、無黨籍陳靜儀。

鄭宇恩上屆獲得最高票，高學歷青年女性的清新形象深植人心，鄭戴跟蔡則是選區老將，長期在八里、淡水各擅其場，地方人士普遍看好3人此次選戰基本盤不差，就看3位新人如何搶攻，擺脫唯二抱憾。

(中國時報)

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