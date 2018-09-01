2鎮5搶1熱 4鄉同額競選冷

2018年09月01日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

苗栗18鄉鎮長已於昨日登記完畢，通霄鎮與竹南鎮皆出現5搶1激烈局面，而三灣鄉、公館鄉、造橋鄉、西湖鄉則為同額競選情形，選情相較之下單純許多。

公館、三灣鄉只有曾美露、溫志強登記爭取連任，西湖與造橋則分別僅高阿賜與曾任鄉農會總幹事的黃天貴參選，4鄉皆出現同額競選情形，西線無戰事。

通霄與竹南 戰況激烈

然竹南鎮有康世儒、連森裕、陳聖元、方進興、謝端容競逐，方、謝均來自藍營。通霄鎮則由皆為無黨籍的杜文卿、巫恒昭、邱德宏、陳漢志、周玉滿參選鎮長，兩地皆出現5搶1的激烈情形。

另外，爭取連任的卓蘭鎮長詹坤金與後龍鎮長朱秋隆，將分別對上新榮里長詹錦章與國民黨縣議員李文斌太太湯美雲，4人皆深耕地方，各受擁戴，捉對廝殺備受矚目。

卓蘭及後龍 力拚連任

大湖原僅有現任鎮長胡娘妹參選，但最後一日殺出前鄉長陳永福登記。銅鑼則是前鄉代會主席謝昌年對上現任主席李瑞廷，南庄鄉長由皆為無黨籍的邱梓增、劉月梅角逐，獅潭有無黨籍李春貴挑戰國民黨爭取連任的謝春梅，呈現1對1對決。

另外為3搶1局面的有縣治所在的苗栗市，有無黨籍張喜慶、賴桂煖與國民黨邱鎮軍爭奪市長寶座。頭屋鄉徐月蘭、彭正榮、徐鑫榮。三義鄉劉騏勝、鄭淑如、呂明忠，泰安鄉劉美蘭 Iwan．Sigiy、陳吉基、盧光明，苑裡劉秋東、劉寶鈴、陳薈茗完成登記參選。

人口數最多的頭份市有無黨籍黃育烈、羅雪珠、國民黨陳永賢登記參選，其中羅雪珠登記時還有徐定禎與劉政鴻現身力挺，成為一大焦點。

(中國時報)