藍綠拚過半 力爭議長寶座

2018年09月01日 01:35 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議員選舉，應選54席，這次參選大爆炸，有88人登記，國民黨和民進黨分別提名29席和26席，都力求拚過半，但國民黨員以無黨參選仍達5人，相較民進黨2人執意參選，黨部要祭出黨紀處分，國民黨持開放態度，預留日後競爭議長的合作空間。

藍看好謝典霖、許原龍搭檔

彰化縣議會生態向來藍大於綠，但綠營也有顯著成長，本屆國民黨25席、民進黨17席，這屆意願參選者眾多，兩黨都傾向採取保守提名策略，避免「自己人打到自己」。

議員力拚過半，爭得更是日後議長選舉，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，黨內還是看好謝典霖、許原龍搭檔正、副議長，服務好、得眾望。但前提得拚過競爭最激烈的第七和第一選區。

第七選區應選才5人，卻是重將集結的恐怖戰區，國民黨以提名現任為原則，包括議長謝典霖、5連霸劉淑芳和連任2屆李誠浩，民進黨提名現任江熊一楓和2屆將滿溪州鄉長黃盛祿，無黨參選還有2屆將滿埤頭鄉長吳錦潭和前田尾鄉長莊仁舜，7人爭5席，卻集結3位鄉長、議長與連霸的資深議員。

第一、第七選區超級戰區

第一選區的激烈之處，則在登記競選人數最眾多，應選13席，卻有22人登記，國民黨提名包含副議長許原龍等5人，現任國民黨團議員張瀚天、林茂明則以無黨參選。

特別的是，民進黨在第一選區現任的3位議員都另有規畫，登記6人全是新血，林世賢轉戰彰化市長，連任4屆賴岸璋市長初選失利後，交棒給太太李寶銀，連任2屆黃育寬要把機會給兒子黃建閎。儘管老將都退出，想選的還是多到無法擺平，結果李寶銀、黃建閎未獲提名，兩人堅持參選到底。

這次選舉新現象，包括無黨身分參選激增，民進黨提名、登記人數也首度逼近國民黨。第九選區平地原住民向來是國民黨囊中物，民進黨本不願缺席，卻遲遲徵求不到意願人選，寶貴一席拱手相讓。

(中國時報)