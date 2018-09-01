張麗善挑戰李進勇 五五波

2018年09月01日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

下屆雲林縣長選舉，除了民進黨李進勇、國民黨張麗善參戰外，無黨籍牙醫林佳瑜、前立委王麗萍也充滿抱負訴求開展雲林新方向投入選戰。但因藍綠對決的態勢明顯，不利無黨參選，若無意外，仍將是李進勇與張麗善的鏖戰。

2人面臨難題雷同

國民黨張麗善二度挑戰李進勇，目前選情五五波，2人面臨的難題雷同，張麗善失去輔選大將胞兄張榮味，李進勇與前縣長蘇治芬的裂痕尚未縫補好。

若無張榮味、蘇治芬操盤因素，下屆雲林縣長選舉將是李、張整體能力的對決，也是縣民對藍、綠好惡感的最新民調。

雲林縣選舉人數約56萬5000多人，2014年雲林縣長選舉投票率7成4；在41萬9000多張票中，李進勇囊括23萬2900票，張麗善獲17萬5862票，差距5萬7038票。

但4年前馬英九施政滿意度跌落谷底，拖累國民黨候選人選情，張麗善自認遭池魚之殃；風水輪流轉，才剛執政2年的民進黨，累積惡評已達國民黨執政4年的總和，今年政治大環境因素會衝擊綠色執政縣分多少？雖不得而知，但雲林縣綠色執政13年，政治版圖早已深度綠化，藍營基本盤約12萬多票，距20萬安全票數門檻一大截，加上李進勇有執政優勢，綠地變藍天並非易事。

組織戰起跑點平盤

就組織戰來說，2014年縣長選舉有2大高手幕後操盤，張榮味為張麗善、蘇治芬為李進勇；今年7月張榮味判決定讞入獄，蘇治芬迄今也未表態動向，張麗善、李進勇在組織戰的起跑點上算是平盤。

李進勇執政4年，縣民幸福感吊車尾，但施政滿意度仍有5、6成；張麗善此役力求突破，加強年輕人熟悉的網路空戰，能否逆轉勝需再觀察。

(中國時報)