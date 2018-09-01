張麗善挑戰李進勇 五五波

年底雲林縣長選戰，仍是李進勇（左）與張麗善（右）對戰局勢。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

下屆雲林縣長選舉，除了民進黨李進勇、國民黨張麗善參戰外，無黨籍牙醫林佳瑜、前立委王麗萍也充滿抱負訴求開展雲林新方向投入選戰。但因藍綠對決的態勢明顯，不利無黨參選，若無意外，仍將是李進勇與張麗善的鏖戰。

2人面臨難題雷同

國民黨張麗善二度挑戰李進勇，目前選情五五波，2人面臨的難題雷同，張麗善失去輔選大將胞兄張榮味，李進勇與前縣長蘇治芬的裂痕尚未縫補好。

若無張榮味、蘇治芬操盤因素，下屆雲林縣長選舉將是李、張整體能力的對決，也是縣民對藍、綠好惡感的最新民調。

雲林縣選舉人數約56萬5000多人，2014年雲林縣長選舉投票率7成4；在41萬9000多張票中，李進勇囊括23萬2900票，張麗善獲17萬5862票，差距5萬7038票。

但4年前馬英九施政滿意度跌落谷底，拖累國民黨候選人選情，張麗善自認遭池魚之殃；風水輪流轉，才剛執政2年的民進黨，累積惡評已達國民黨執政4年的總和，今年政治大環境因素會衝擊綠色執政縣分多少？雖不得而知，但雲林縣綠色執政13年，政治版圖早已深度綠化，藍營基本盤約12萬多票，距20萬安全票數門檻一大截，加上李進勇有執政優勢，綠地變藍天並非易事。

組織戰起跑點平盤

就組織戰來說，2014年縣長選舉有2大高手幕後操盤，張榮味為張麗善、蘇治芬為李進勇；今年7月張榮味判決定讞入獄，蘇治芬迄今也未表態動向，張麗善、李進勇在組織戰的起跑點上算是平盤。

李進勇執政4年，縣民幸福感吊車尾，但施政滿意度仍有5、6成；張麗善此役力求突破，加強年輕人熟悉的網路空戰，能否逆轉勝需再觀察。

(中國時報)

藍綠拚過半 力爭議長寶座 屏縣副議長 各方磨刀霍霍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。