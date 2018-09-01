屏縣副議長 各方磨刀霍霍

屏東縣議會年底選後將重新洗牌，不過議長、副議長之爭已私底下開始運作。圖為屏東縣議員不分藍綠齊聚議會，要求高鐵南延到屏東。（本報資料照片）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣年底將重新選出55名議員，不但地方政治勢力將重整，也將牽動議長選情。現任議長周典論將尋求連任，他實力雄厚、擅長協調，具有現任優勢；不過有傳出他4年後考慮退休的聲音，副議長因此成為眾人及各勢力覬覦、角逐目標。

屏東縣議員55席共分為16個選區，第1選區12人、3名婦女保障名額；第2選區8人，第3選區10人，第4選區8人，各2名婦保；第5選區4人、第6選區3人，第7至第16選區各1人，其中9到16選區為山地原住民鄉，8人有2名婦保。

3勢力不過半 周具優勢

本屆屏東縣議會國民黨19席、民進黨18席、無黨籍18席，3大勢力均不過半，4年來各有起落，但仍無一方能主導，得靠彼此間合縱連橫。年底選舉戰火剛起，議長選戰亦已開始私下運作，一些被看好當選的候選人都已有相關人馬接觸。

本屆議長選舉最初國民黨提名郭再添、民進黨提名江維屏，不過都在最後一刻喊停，由周典論當選。年底選後除了周將尋求連任外，地方上亦有風聲，首度參選議員的屏東市商人鄭清原也有意角逐。

副議長握資源 競爭激烈

議會中雖有「非典」派，但周典論具現任優勢，嫻熟議事運作且處事個性圓融，加上縣長潘孟安支持，府會關係和諧，基礎相當穩固。不過4年後周年近7旬，傳出屆時他考慮可能退休，副議長一職因握有資源且有利未來「扶正」，勢必也將競爭激烈。

地方人士推估，下屆議會雖重新洗牌，但應該也是國、民、無3方勢力不過半的局面，目前因變數仍存在，情勢需待選後才會逐漸明朗。

(中國時報)

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