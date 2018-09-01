選情分析－林右昌打政績牌 領先謝立功

2018年09月01日 01:35 中國時報 張穎齊 、李怡萱 、李怡萱

國民黨基隆市長參選人謝立功（左四）8月27日完成市長參選登記，與眾人齊呼「凍蒜」。（張穎齊攝）

基隆市長選舉上演4年前老對手再交鋒，國民黨基隆市長候選人謝立功上次敗給現任市長林右昌，此次捲土重來，再度挑戰林右昌。不過，謝雖然頻頻對林開炮，但選情似乎仍不見起色，反觀林挾著執政優勢「以逸待勞」再拚連任，聲勢不弱。

位在「台灣頭」的基隆市，長期由國民黨所執政，但基礎建設幾乎處於「停擺」狀態，產業發展停滯不前，工作人口多流往雙北市，骯髒、老舊的印象揮之不去，基隆因此被諷「20年如一日」，市民對藍軍可說是「積怨已深」，這也成為謝立功的致命傷之一。

基隆市在2014年由民進黨的林右昌上任後，明顯有「動起來」的感覺，除推動市港在生計畫，也已完成的東岸商場、基隆火車站新站南廣場等，還有明年要拚完工的城際轉運站，此外也規畫基隆輕軌、軍港遷移、大基隆歷史場景等，即使很多案子不是「立竿見影」，但起碼也讓市民對基隆有未來的期盼。

由於林右昌在這4年任期內，與國民黨執政時期「不一樣」，讓他不受現在民進黨中央施政不利影響，用「政績牌」就將對手遠遠甩在車尾燈後面。

謝立功雖提出「再造北國門」、打造海洋科技城市等政見，並針對路不平、深澳電廠等議題頻頻攻擊林右昌，但無法激起選戰火花，且路不平並非林執政才出現的，而深澳則是屬於新北市及偏向中央的議題，無法引起市民關注。

再者，謝的「佛系打法」以及年初的黨內民調烏龍，使得他無法發揮「母雞」的功效，同黨議員們普遍冷漠以對，現下選戰不到90天，謝勢必要重新調整戰略方針，否則大勢將難以扭轉。

至於，基隆市議員選情激烈，31席市議員，有7人不連任，加上蔡適應選上立委空下的1席議員，新銳參選人也紛紛搶出頭，主打「年輕活力」，年底選舉議會可能將大換血，藍綠都喊出勝利目標，藍要搶過半16席，綠要拿下13席。

(中國時報)