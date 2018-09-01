土樹三鶯老將穩 新人爭出線

2018年09月01日 04:10 中國時報 王揚傑 、許哲瑗／新北報導 、許哲瑗／新北報導

新北市議員第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）共有15名參選人出馬角逐10個席次，一般認為尋求連任的老將實力穩固，新人勤走耕耘實力也不容忽視；第四選區（板橋）預測新人有2到3席空間，現任議員雖然基層穩固，但面對新人來勢洶洶，恐面臨衝擊。

板橋區藍綠版圖堪稱勢均力敵，議員席次應選9席，國、民2黨各推出5名參選人，加上時代力量以及無黨籍共18人角逐。

尋求連任的國民黨籍議員林國春、周勝考、曾煥嘉、劉美芳基本盤尚稱穩固，新人葉元之經常上電視的談話性節目，曝光率高；板橋區農會理事長廖裕德捲土重來，實力雄厚勢將瓜分藍營選票。

民進黨尋求連任的何博文、王淑慧、黃俊哲，上屆得票率均表現不俗；新人戴瑋姍、石一佑都有派系支持，均不容小覷。但時代力量推出彭盛韶搶占年輕人選票，綠營必也將受影響。

土樹三鶯選區基本盤綠大於藍，尋求連任的藍營議員林金結、黃永昌、洪佳君基層實力穩固；綠營林銘仁、彭成龍、高敏慧實力亦不弱，由於部分人選已被視為是下一屆熱門的立委參選人，衝選票之餘是否影響同黨人選，值得觀察。

出身綠營的陳世榮，雖仍以無黨籍身分參選，但他也被視為強棒，實力不可小覷。

改由第二代出馬的蘇有仁之子蘇泓欽、廖本煙之子廖宜琨，能否接收父親的選票成為當選關鍵；回鍋參選的前市議員歐金獅因案未獲民進黨提名，恐將影響選情。

人口超過11萬人卻無議員的三峽區，藍綠雖分別提名前市議員王明麗、前鎮代會主席鄭志宏，但其他民代在三峽布樁已久，2人能否在強敵環伺下順利突圍也備受矚目；最後一天投入選戰的張昭隆，知名度仍待努力。

(中國時報)