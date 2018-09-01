正副議長牽手 代夫出征

2018年09月01日 04:10 中國時報 陳慶居 、何冠嫻／苗栗報導 、何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣議員選舉72人登記、應選38席，老幹新枝都有。比較特別的是，本屆議長游忠鈿和副議長陳明朝都出現夫人「代夫出征」模式，其中因人口增減第6選區3席減為2席，3現任者註定1人要落榜，第5選區7席增至8席，卻是17人搶8席，選戰在席次增減之間同樣吃緊。

第1選區因現任的徐集明不再競選連任，是15搶9（含2婦女保障）局勢，有國民黨的爭取連任的鄭碧玉、孫素娥、捲土重來的張志宇、新秀已故市長鄒玉梅之子楊明燁，民進黨的徐筱菁、許櫻萍，無黨籍余文忠、涂月華、江村貴、古文明、謝庚霖及現任胡忠勇、湯維岳、謝文禓及禹耀東。

第2選區為5搶3，有爭取連任的民進黨羅貴星、國民黨黎旭欽及前鄉長黃芳椿，還有現任無黨籍韓茂賢及前議員吳昌運。

第3選區雖有2現任議員劉秋東和劉寶鈴轉換跑道競選苑裡鎮長，仍是10搶5的激烈戰局，有民進黨林月鳳、鄭宗國、無黨籍孟文源、張顧礫、張可欣、邱紹俊、徐永煌、翁偉國及張琦享，邱紹俊是現任議員、徐永煌為前鎮長，其他多為代表與新秀。

第4選區更形激烈是16搶9，國民黨林寶珠、廖英利、李文斌、鄭秋風尋求連任、陳碧華再度挑戰，民進黨謝芳紋、劉順松、無黨籍黃聲全爭取連任，另有無黨陳清鑫、張佳玲、徐曼珣、李震華、潘子嵉、副議長太太廖秀紅、統促黨張梅蘭等。

第5選區增加1席卻是17搶8更形激烈，包括國民黨張淑芬、許綉春、鄭聚然、徐功凡、鍾褔貴，民進黨李貴富、陳光軒，無黨陳慧萍、鍾東錦、張愛炫、黎煥強、溫宜靜、鍾道明、黃桂坤、徐維均，及統促黨曾正生等。

第6選區的民進黨陳春暖、無黨籍徐欽鴻、楊恭林，3人均尋求連任，但減為2席後勢必1人出局。第7選區有無黨籍楊文昌、朱仲一、謝建宇對上現任國民黨的潘秋榮，4人搶1席。第8選區有國民黨爭取連任的黃月娥，對上無黨籍前主席楊政孝。

(中國時報)