彰化、員林兩大票倉 競爭白熱化

2018年09月01日 01:35 中國時報 吳敏菁 、 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣彰化市和員林市是指標性的南北兩大票倉，市長寶座，藍、綠競爭激烈，彰化市民進黨林世賢和國民黨張東正兩雄對峙，無黨黃玉芬也加入戰局；員林市民進黨陳秋蓉力求突破藍營執政魔咒，但國民黨游振雄實力不容小覷，市代會主席林錦泉和張文和、李金龍也都以無黨角逐。

彰化市長選情高潮迭起，民進黨林世賢和國民黨張東正都歷經激烈初選出線，月前無黨黃玉芬也宣布參選，很快打響聲勢，不料，領表首日40面巨幅看板被撤，一般預料選情回歸政黨對決，但黃玉芬堅持走自己的路，從代表、議員走來，也累積一定支持群。

林世賢和張東正各有優勢和罩門，林世賢主打建設牌，能結合當前執政優勢；反之，彰化市軍公教人口多，能否拓展更大的中間選民是考驗。

張東正和太太陳銌銌，長期深耕，累積實力，陳銌銌從市民代表以無黨轉戰議員，兩人聯合陣線，一個國民黨、一個無黨，是否因瓜分到其他議員候選人票源，影響藍營更大局面的團結？是最大挑戰。

員林市長寶座5人角逐，選舉基本盤一向藍大於綠；游振雄整合地方派系，大打團體戰，發揮母雞帶小雞拉抬氣勢，再以眾星拱月之姿烘托王惠美；陳秋蓉則是魏明谷嫡系子弟兵，率黨籍里長、代表聯合登記，還有魏明谷、立委陳素月、洪宗熠、邱建富等大咖陪同。

和美鎮是第3大票倉，鎮長阮厚爵尋求連任，本被視為「躺著選都贏」，民進黨為補強和美3鄉鎮的組織戰力，徵召和王惠美競選立委落敗的陳文彬辭去文化局長，投入和美鎮長選舉，怎麼打出具威脅力道的局面，還待觀察。

(中國時報)