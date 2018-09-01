17搶8 虎尾區參選議員爆炸

下屆縣議員選舉登記許多參選人都輕裝簡從，大陣仗登記場面變少，參選人登記完後從容離去。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣議員應選43席，因人口數消長，虎尾區從9席減為8席，但多達17人登記參選，是全縣選情最爆炸的選區；原本戰鼓頻催的斗六區，確定9席增為10席，加上強棒謝淑亞退出選局，老將議員如吃定心丸，後段班的新人也如打強心針更有勇氣衝刺出線。

斗六、莿桐、林內的第一選區應選10席，有17人參選，現任8人除林聖爵轉選市長，其餘尋求連任。謝淑亞卸任斗六市長原規畫參選此區議員，但7月宣布停止競選以便輔佐張麗善選縣長，使得本區老將免於廝殺，新挑戰者鬥志高昂。

短兵相接最慘烈的將是虎尾、土庫、褒忠、元長的第三選區，除了應選席次從9席減為8席，9名老將有7人連任、2人交棒，可說無人退役，登記參選多達17人，選情十分緊繃。

西螺、二崙、崙背的第四選區11人參選、應選6席，6名現任者除蕭澤梧回鍋選西螺鎮長，其餘都尋求連任，新人又多達6人，提前進入戰國時期。

涵蓋台西、麥寮、四湖、東勢的第五選區有12人參選、應選6席，除張健福轉選東勢鄉長，其餘5人都尋求連任或交棒，現任者實力都不差，新人出頭必須加倍努力。

北港、水林、口湖的第六選區應選6席，雖有11人參選，但現任者僅4人尋求連任，新枝萌芽的機會大增。

第二選區斗南、大埤、古坑應選6席，有11人登記參選，老將有3人退出，選情相較單純。

本屆縣議員有無黨籍22席、民進黨13席、國民黨7席、台聯1席，正副議長是國民黨籍搭檔的沈宗隆、蘇俊豪（後來改加入民進黨）分別以28票拿下；下屆縣議員選舉民進黨高額提名22人，目標也在取得龍頭寶座。

(中國時報)

彰化、員林兩大票倉 競爭白熱化 問鼎議長5連霸 劉陳昭玲呼聲高

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。