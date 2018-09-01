藍營力拚過半 綠保守應戰

2018年09月01日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

第二選區新莊、五股、泰山、林口是新北市最大選區，本屆增加1席應選11席，共有24人競爭，其中，國民黨提名6席，包括5名現任議員及前市代蔡健棠，過半企圖心十足；民進黨考量泛綠前議員張晉婷將以無黨參選，因此保守提名5位議員，加上正副議長均在此選區，龍頭保衛戰讓藍綠都有輸不起壓力，只是本區老將早已分據天下，小黨、無黨與新人空間有限，預料結果「變化不大」。

國民黨提名蔣根煌、蔡淑君、宋明宗、黃林玲玲、陳明義、蔡健棠6人，民進黨提名副議長陳文治、鍾宏仁、何淑峯、陳科名、賴秋媚等5人，另外，時力唐聖捷、基進黨張舒婷、正黨林麗容、綠黨賈柏楷，以及無黨張晉婷、洪仲丘舅舅胡世和、張志宏、張中韋、施嘉榮、林一郎、黃偉榮、朱約翰、劉欣宜等24人爭搶11席，戰況激烈。

地方人士分析，蔣根煌挾議長之姿在新莊擁有豐沛人脈，黃林玲玲勤跑基層，蔡淑君林口實力堅強，宋明宗深耕泰山，陳明義五股選情穩定，5名老將尋求連任機率都不小，蔡健棠過去參選成績不差，這次信心滿滿捲土重來，國民黨新北市黨部主委李乾龍認為：「5席絕對沒問題，想要6席全上，除了個人努力外，配票就是關鍵因素。」

地方人士直言，第二選區屬於老將割據天下，加上政黨奧援，無黨、小黨及新人想要爭出頭，有其困難度，民進黨5名議員各具實力，選情相對穩定，無黨籍中較具殺傷力的就屬前台聯議員張晉婷，上屆因案判刑褫奪公權喪失議員資格，本屆以無黨籍參選。民進黨考量鍾宏仁上屆以全國最高4萬多票當選，票數可讓2名議員當選，顯示綠營至少有6席實力，因此保守提名5人，避免爭搶自家票源，力促泛綠6席全上。

(中國時報)