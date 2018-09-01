13鄉鎮一級戰區 新豐7搶1

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中國時報
、邱立雅／竹縣報導

新竹縣13鄉鎮戰況激烈，僅有新埔鎮長林保祿同額，新豐鄉出現7搶1激烈戰局，竹北市為縣內最大鄉鎮市，除了現任市長何淦銘挑戰連任，還有前市長楊敬賜回鍋、陳榮燦競爭。北埔5搶1、五峰4搶1，湖口、寶山鄉同樣出現前鄉長挑戰現任鄉長連任的戰況。

無黨籍竹北市長何淦銘挑戰連任，對手有國民黨籍的前市長楊敬賜、無黨籍陳榮燦。新豐鄉則有國民黨許秋澤、民進黨林祺鐵，對上無黨籍的徐煒傑、羅春蘭、黃金樓、何寬森、姜政焜等，出現7搶1的激烈局面。

湖口鄉同樣是現任國民黨籍鄉長林志華挑戰連任，對手則是來勢洶洶的無黨籍前鄉長張春鳳，寶山鄉更精彩，由國民黨現任鄉長邱坤桶，3度對決無黨籍的范玉燕。另外關西鎮亦是3搶1，國民黨的劉德樑對上無黨籍的黃源慶、邱春桃。

竹東鎮、芎林鄉都出現國民黨籍捉對廝殺，竹東鎮由吳勝松、羅吉祥對決，芎林鄉則是黃正彪對決楊秋賢，不過雙方再如何拚高下，都是國民黨的人馬，穩穩保住這兩鄉鎮的藍天。

溪南地區參選人數較多的為五峰鄉與北埔鄉。五峰鄉有曾榮貴、朱劍鳴、張輝榮與葛忠義參戰，4人各擅勝場、勢均力敵，候選人從去年便開始布局、勤跑地方。北埔鄉則有5人角逐鄉長大位，除了現任鄉長姜良明挑戰連任，另外4人莊明增、彭國榮、楊葵琇、陳權欣也是聲勢不小。

其餘鄉鎮則為兩兩對決，皆是「新手上路」，非現任鄉鎮長求連任。尖石鄉為曾國大對上范坤松，峨眉鄉由黃森昌出戰王增忠，橫山鄉則由現任議員張志弘對上無黨籍的彭裕文。

(中國時報)

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