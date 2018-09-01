現任占優勢 新秀搶出頭

尋求連任的南投縣長林明溱（右六），對議員、鄉鎮市長選舉，發揮母雞帶小雞的作用。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導
民進黨南投縣長參選人洪國浩（右六），與議員、鄉鎮長參選人並肩作戰。（廖志晃攝）

南投縣議員第一選區（南投、名間）應選10席，16人參選；現任10位議員，都要尋求連任，由於至少已累積4年的基層服務與人脈，具有現任的優勢；6名新人要爭出頭，還得加把勁！

第二選區（草屯、中寮）應選8席，12人參選；本屆議員黃文君因病去世，簡景賢、林永鴻轉戰草屯鎮長，廖宜賢改選中寮鄉長，空出4席議員，成為新人競逐目標，而現任中寮鄉長張永輝回鍋選議員，使選情更緊繃！

第三選區（集集、水里、魚池、信義）應選4席，6人參選；現任4位議員都要爭取蟬聯，2名新人中，李雲龍曾任水里鄉代表會主席、王秋淑是魚池鄉長陳錦倫的妻子，選將各有來頭，選情激烈。

第四選區（竹山、鹿谷）應選5席，9人參選；現任議員蔡宜助參選竹山鎮長，許素霞轉戰鹿谷鄉長，空出2席，國民黨高額提名，包括議長何勝豐、新人游灝、蔡易呈，還有轉換跑道的鹿谷鄉長黃東灝。

民進黨原提名陳玉鈴、林偉嘉參選，但出現戲劇性變化！爭取參選竹山鎮長未果的縣議員張志銘，在登記截止前，取得民進黨推薦書，參選議員連任，林偉嘉則改選里長！

第五選區（國姓、埔里、仁愛）應選7席，10人參選；縣議員廖志城、吳國昌，轉戰埔里鎮長，議員邱美玲改選國姓鄉長，資深議員許阿甘改由女兒陳宜君參選，空出4席讓新人有發展的空間，其中，前議員戴世詮重新披掛上陣，誰能勝出，尚待觀察。

第六選區（平地原住民）應選1席，2人登記參選；現任議員石慶龍，面對新人阿給拉．拉哈拜的挑戰。

第七選區（山地原住民信義鄉）應選1席，3人登記參選；現任議員史清水不再參選，新人王榮儀、全正明及全文才，三雄爭霸。

第八選區（山地原住民仁愛鄉）應選1席，3人登記參選；現任議員廖文賢，面對新人古拉斯．達那哈，及普夫克．畢夫的挑戰。

(中國時報)

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