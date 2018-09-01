斗六斗南虎尾 泛藍分裂堪虞

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中國時報
／雲林報導

雲林縣斗六、斗南及虎尾鄉鎮市選情備受矚目，戰況十分激烈；更巧的是此3鄉鎮市都上演泛藍分裂的戲碼，一般預料，如果沒有棄保效應，綠營可能因此占到便宜。至於西螺藍綠各分裂；民進黨麥寮鄉長許忠富棄選要更上層樓選立委，使得鄉代會主席蔡長昆同額競選。

斗六市長原被認為是國民黨的囊中物，不料林聖爵與陳明章兄弟鬩牆，前者獲黨提名，後者退黨參選，使得在斗六基礎尚不穩固的民進黨林慧如壓力紓緩不少。

國民黨斗南鎮由鎮農會總幹事張有擇披掛上陣，但有泛藍的無黨籍鎮代會主席沈暉勛和前議員簡慈坊挑戰，讓民進黨吳滄得看好度因而提升。

虎尾泛藍一樣有丁學忠、陳威成與陳獻堂3人角逐，丁深耕基層又有國民黨及張派力挺，看好度領先，雙陳打亂戰局，讓原本身陷形象爭議風暴的民進黨林新丁有谷底攀升的機會。

民進黨現任西螺鎮長鄭玲惠連任之路，面臨縣議員蕭澤梧違紀同室操戈；泛藍則有現任西螺鎮代表會主席鍾任明與前雲林縣議員蔡德福參選，同樣面臨分裂困境。

雲林沿海7鄉鎮綠軍占了5鄉鎮現任優勢，水林鄉長陳怡帆2任屆滿前轉任農委會專委，徵召鄉代許山埜參選，北港鎮長張勝智、口湖鄉長林哲凌、台西鄉長趙瑞和均尋求連任。最震撼的是，許忠富原可輕鬆連任麥寮鄉長，卻在最後一刻棄選，準備爭取民進黨下屆立委黨內提名，使得蔡長昆同額競選，最先確定當選。

民進黨縣議員張健福轉戰東勢鄉長，冀望撼動國民黨現任鄉長林維戊。民進黨禮讓四湖鄉長蘇國瓏尋求連任，但仍有2位同為無黨籍的吳孟宗與鄭國川與之競逐。

(中國時報)

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