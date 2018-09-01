屏市長選戰 藍綠五五波

民進黨籍候選人李清聖（左圖，潘建志攝）與國民黨推出市民代表會主席林恊松（右圖左，謝佳潾攝）出戰屏東市長。

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中國時報
／屏東報導

屏東縣33個鄉鎮市長選舉共有90人登記，當中屏東市、潮州鎮、恆春鎮、獅子鄉及琉球鄉的選情尤為激烈，不僅有藍綠大對決、無黨籍之爭、7搶1激戰，還有「在地人保衛戰」，有的令人霧裡看花、有的讓人大吃一驚，大家都等著看到底獎落誰家。

屏東縣綠色執政21年，一直無法攻陷藍營鐵票倉屏東市，不過從不放棄，3月就宣布提名李清聖參選市長、步步為營，反觀國民黨無動作，藍軍支持者著急不已，直到6月才確定由市民代表會主席林恊松出征，眾人霧裡看花，地方人士直指「五五波，硬戰！」

潮州鎮也是綠色當家20多年，近月來僅傳民進黨籍蔡恭泰及脫黨的潘素霞參選，國民黨一直不透露名單，直到登記最後才揭曉，前鎮代周品全雖低調代表藍營出戰，但他在地方活躍且藍綠關係好，頗有黑馬之姿。

恆春鎮長盧玉棟與國民黨籍議員張榮志，如傳言般都以無黨籍競選、搶拉綠營票，但律師張怡也加入戰局，她「依法批判」的風格受不少年輕人愛戴，連政壇前輩也不敢小覷，這場素人的攪局，讓選戰格外好看。

獅子鄉7選1激戰也從傳言變事實，且田美惠，方文振、朱宏恩、柳宏忠、林進丁、侯金助、周英傑都出自部落大家族，選情超激烈；琉球鄉長陳隆進因涉貪官司，推出兒子陳國在參選，不過代理鄉長林愛玲風評好，雖不是在地人，也可能打破島上傳統。

(中國時報)

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